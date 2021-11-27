У супермаркеті АТБ в Києві охоронці та покупець влаштували люту бійку через маску

Два охоронці в АТБ побили покупця / скріншот відео

У супермаркеті АТБ, розташованому на Борщагівці, охоронці та відвідувач влаштували бійку прямо в торговому залі неподалік каси.

Причиною конфлікту стало небажання покупця надіти маску, як того вимагають правила карантину. Відео бійки опублікував Telegram-канал Всевидящее око.

У супермаркет зайшов чоловік без маски. Прохання касирки надіти засіб захисту покупець ігнорував, і працівниця магазину звернулася до охоронців, щоби ті відреагували. Розмова переросла у справжню бійку.

На кадрах видно, як відвідувач завдає співробітнику служби охорони удар ногою нижче пояса, той б'є чоловіка по обличчю. Покупець вдаряється об стійку з товаром і падає на підлогу. Далі покупця ще трохи помутузили та відпустили. Він відправився на вихід, мабуть, передумавши здійснювати покупки в АТБ.

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Як повідомляв Главред, у Києві в одному із супермаркетів на вулиці Берковецькій стався конфлікт між покупницею та охоронцем.

Співробітник охорони зробив жінці зауваження і зажадав, щоби вона одягла маску, клієнтка нібито відмовилася. Почалася бійка. Чоловік кілька разів вдарив жінку в голову. Один удар був таким сильним, що покупниця впала.

29 липня в київському метро також сталася жорстока бійка між двома пасажирами. Причиною конфлікту стала захисна маска, яку вирішив не надягати один з пасажирів.

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