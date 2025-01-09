Чи планують підвищувати тариф на світло для українців: відповідь Міненерго

Сьогодні немає жодного рішення чи проєкту про перегляд тарифів.

https://glavred.net/ukraine/planiruyut-li-povyshat-tarif-na-svet-dlya-ukraincev-otvet-minenergo-10628981.html Посилання скопійоване

Тариф на світло / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Повідомлення про підвищення тарифів на електроенергію – дезінформація

Питання зміни тарифів не розглядається

В ЗМІ з’явилась інформація про можливе підвищення тарифу на електроенергію до 6,68 грн/кВт-год, але наразі ціна залишається 4,32 грн/кВт-год, а для двозонних лічильників у нічний час – 2,16 грн/кВт-год. Будь-які повідомлення про зміну тарифів є дезінформацією. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Там зазначили, що днями в українському інформаційному просторі почала активно поширюватися новина про нібито різке підвищення тарифів на електроенергію для населення.

відео дня

У відомстві підкреслили, що на сьогодні немає жодного рішення чи навіть проєкту рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення.

"Поширення неправдивих заяв щодо тарифів – це спроба ворога дестабілізувати ситуацію в Україні. Будьте уважними та довіряйте лише офіційним джерелам", – йдеться в повідомленні Міністерства.

Водночас, у Міненерго наголосили, що питання зміни тарифів взагалі не розглядається.

Тарифи в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Сергій Нагорняк заявив, що поки що немає передумов для підвищення тарифів на електроенергію в Україні. Влада розширила категорії громадян, які можуть отримати електрику за пільговим тарифом.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз Україна" повідомила, що припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня жодним чином не вплине на ціну газу для українців.

Крім того, в Україні один із тарифів на електроенергію подорожчав. Зокрема, дорожче доведеться платити лише комерційним споживачам, це не стосуватиметься тарифів для домашніх господарств.

Читайте також:

Що таке Міністерство енергетики України? Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред