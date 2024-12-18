У Києві перекрито урядовий квартал: СБУ проводить заходи з безпеки

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- Мета - перевірка контрдиверсійного захисту держоб'єктів
- Силовики проводять огляд території та приміщень
У середу, 18 грудня, Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи в урядовому кварталі Києва. Про це повідомила СБУ.
Планові заходи в Печерському районі столиці відбуваються у взаємодії з Управлінням державної охорони України (УДО), Нацполіцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.
"Мета - перевірка контрдиверсійного захисту державних об'єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, щодо яких здійснюється держохорона", - йдеться в повідомленні.
Так, за безпосередньої участі представників УДО силовики:
- проводять огляд території та окремих приміщень (житло, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, заклади сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів; перевіряють громадян, які перебувають на території урядового кварталу Києва.
- У СБУ запевнили, що заходи безпеки відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.
У спецслужбі просять громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Потрібно мати з собою документи, що посвідчують особу, та дотримуватися режиму комендантської години.
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Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".
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