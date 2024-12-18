У Києві перекрито урядовий квартал: СБУ проводить заходи з безпеки

У СБУ запевнили, що заходи безпеки відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

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СБУ в Києві проводить заходи з безпеки / колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

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Мета - перевірка контрдиверсійного захисту держоб'єктів

Силовики проводять огляд території та приміщень

У середу, 18 грудня, Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи в урядовому кварталі Києва. Про це повідомила СБУ.

Планові заходи в Печерському районі столиці відбуваються у взаємодії з Управлінням державної охорони України (УДО), Нацполіцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.

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"Мета - перевірка контрдиверсійного захисту державних об'єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, щодо яких здійснюється держохорона", - йдеться в повідомленні.

Так, за безпосередньої участі представників УДО силовики:

проводять огляд території та окремих приміщень (житло, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, заклади сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів; перевіряють громадян, які перебувають на території урядового кварталу Києва.

У СБУ запевнили, що заходи безпеки відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

У спецслужбі просять громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Потрібно мати з собою документи, що посвідчують особу, та дотримуватися режиму комендантської години.

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Нагадаємо, Главред писав, що 17 грудня народний депутат України, голова групи "Платформа за життя і мир" Юрій Бойко прийшов на допит у Службу безпеки України.

Як писали ЗМІ, причиною допиту стало "резонансне відео", в якому він звинувачував так званих "радикалів" у нібито знесенні пам'ятників, перейменуванні міст і забороні розмовляти рідною мовою.

У тимчасово окупованому населеному пункті Маркине Донецької області дрони Служби безпеки України вразили артилерійські та мінометні склади армії країни-агресора Росії.

Служба безпеки України створила чат-бот, через який можна повідомляти про спроби окупантів завербувати українців.

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Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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