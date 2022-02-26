У Києві населенню видали 25 тисяч автоматів, патрони і гранатомети - керівник МВС України

Денис Монастирський / УНІАН

Керівник українського МВС Денис Монастирський заявив про те, що співробітники Національної поліції знаходять і [ліквідують, нецензурно – Главред] диверсійно-розвідувальні групи росіян у різних містах і селах України.

"Поліція зараз зайнята протидією ДРГ, які працюють по різних містах і селах, але ми їх знаходимо і ліквідуємо", - сказав він.

За словами монастирського, тільки в Києві населенню було видано на руки понад 25 тисяч одиниць зброї автоматичної і близько 10 тисяч патронів, РПГ, гранати.

"Київ однозначно захищатиметься", - сказав міністр.

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Нагадаємо, раніше Збройні Сили України ліквідували російських диверсантів, які вранці 25 лютого прорвалися в Оболонський район Києва.

Про це повідомив у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Диверсанти, які заїхали на раніше захоплених машинах ЗСУ і переодягнені у форму українських військових, розстріляні і знешкоджені", - написав він.