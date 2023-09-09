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У Києві чоловік посеред вулиці напав із ножем на дітей: хлопчик у лікарні

Ангеліна Підвисоцька
9 вересня 2023, 21:43 оновлено 9 вересня, 21:43
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Через напад чоловіка у дитини ножове поранення руки. Хлопчика госпіталізували.
нож, мальчик
У Києві чоловік з ножем напав на дітей / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

У Києві чоловік посеред вулиці накинувся на дітей з ножем. Він поранив школяра, друга дитина дивом вціліла. Про це повідомляє поліція Києва.

Це сталося на вулиці Мілютенка. Чоловік з ножем підійшов до двох хлопчиків 10-ти та 11-ти років. Вони гралися і намагалися звести намет. Чоловік запропонував допомогу, але діти відмовили йому.

Тоді чоловік накинувся на дітей та вдарив ножем одного з хлопчиків. У нього поранення руки. Іншому хлопчику він розірвав футболку. Після цього нападник втік.

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Відомо, що поранену дитину госпіталізували.

"На цей час вживаються заходи по затриманню зловмисника. До розшуку задіяно особовий склад Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку та патрульні поліцейські", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, у Німеччині чоловік напав на дітей з України: 10-річного хлопчика скинув з мосту. Невідомому не сподобалося, що діти розмовляли українською. Він почав тягнути дівчинку за волосся, а потім скинув малолітнього хлопчика з моста в канаву.

Також повідомлялося, шо на дочку української актриси в Туреччині напала росіянка. Божевільна росіянка накинулася на маленьку дочку української актриси Світлицької.

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