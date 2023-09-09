У Києві чоловік посеред вулиці напав із ножем на дітей: хлопчик у лікарні

Через напад чоловіка у дитини ножове поранення руки. Хлопчика госпіталізували.

https://glavred.net/ukraine/v-kieve-muzhchina-posredi-ulicy-napal-s-nozhom-na-detey-malchik-v-bolnice-10499374.html Посилання скопійоване

У Києві чоловік з ножем напав на дітей / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

У Києві чоловік посеред вулиці накинувся на дітей з ножем. Він поранив школяра, друга дитина дивом вціліла. Про це повідомляє поліція Києва.

Це сталося на вулиці Мілютенка. Чоловік з ножем підійшов до двох хлопчиків 10-ти та 11-ти років. Вони гралися і намагалися звести намет. Чоловік запропонував допомогу, але діти відмовили йому.

Тоді чоловік накинувся на дітей та вдарив ножем одного з хлопчиків. У нього поранення руки. Іншому хлопчику він розірвав футболку. Після цього нападник втік.

відео дня

Відомо, що поранену дитину госпіталізували.

"На цей час вживаються заходи по затриманню зловмисника. До розшуку задіяно особовий склад Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку та патрульні поліцейські", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, у Німеччині чоловік напав на дітей з України: 10-річного хлопчика скинув з мосту. Невідомому не сподобалося, що діти розмовляли українською. Він почав тягнути дівчинку за волосся, а потім скинув малолітнього хлопчика з моста в канаву.

Також повідомлялося, шо на дочку української актриси в Туреччині напала росіянка. Божевільна росіянка накинулася на маленьку дочку української актриси Світлицької.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.