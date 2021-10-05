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У Києві 8-річний хлопчик впав з балкона 21-го поверху

5 октября 2021, 21:43

Дитина загинула на місці, поліцейські з'ясовують причину трагедії.

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8-річна дитина випала з вікна на Харківському шосе. Ілюстрація / kievvlast.com.ua

У Києві на Харківському шосе 8-річний хлопчик випав з балкону квартири на 21-му поверсі. Як повідомили в прес-службі поліції Києва, дитина загинула на місці.

"8-річний хлопчик випав з балкона квартири на 21-му поверсі. Він проживав з батьками в цьому ж будинку. Зараз поліцейські опитують рідних загиблого, сусідів, свідків і очевидців, щоб з'ясувати причини і обставини", - повідомили поліцейські.

Читайте такжеУ Харкові вантажівка на "зебрі" збила двох дітей: Один хлопчик загинув, другий - у важкому станіПричина падіння поки невідома. На місці події працюють слідчі, ювенальні поліцейські та медики. Інформація про подію надійшла до столичної поліції о 16.20.

Нагадаємо, 2 жовтня на Дніпропетровщині стався схожий випадок. У селі Мала Костромка дев'ятирічна дитина випала з четвертого поверху недобудованої будівлі. Школяр вижив, але у важкому стані. Потерпілий-учень 4-го класу Зеленодольської школи №1.

Як убезпечити вікна для дитини

Для того, щоб виключити ймовірність падіння дитини з вікна, батькам рекомендується за жодних обставин не залишати дитину в кімнаті з відкритим і не захищеним вікном. Також потрібно максимально виключити можливість забратися на підвіконня, необхідно відсунути меблі від вікна.

Якщо дитина вдома, вікна повинні бути відкриті тільки на вертикальне провітрювання. Також дітям необхідно розповідати про небезпеку відкритого вікна в будь-якому віці.

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