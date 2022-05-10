В Ізюмі під завалами зруйнованого РФ будинку знайшли тіла 44 загиблих

Руйнування а Ізюмі / Facebook Volodymyr Matsokin

В тимчасово окупованому Росією Ізюмі Харківської області під завалами п'ятиповерхового житлового будинку, знищеного окупантами ще на початку березня, знайдені тіла 44 загиблих мирних громадян.

Про це у своєму Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Це черговий жахливий військовий злочин окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожне, і за кожне вони заплатять", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харківській області під Ізюмом в результаті вибуху в районі штабу 2 армії міг отримати поранення начальник генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Високопоставлений російський воєначальник-окупант раніше прибув в район бойових дій, щоб особисто командувати наступом на Слов'янськ Донецької області.

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