В Ізюмі під завалами зруйнованого РФ будинку знайшли тіла 44 загиблих

Олег Синьогубов розповів про жахливий військовий злочин окупантів РФ.
В тимчасово окупованому Росією Ізюмі Харківської області під завалами п'ятиповерхового житлового будинку, знищеного окупантами ще на початку березня, знайдені тіла 44 загиблих мирних громадян.
Про це у своєму Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Це черговий жахливий військовий злочин окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожне, і за кожне вони заплатять", - додав Синєгубов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харківській області під Ізюмом в результаті вибуху в районі штабу 2 армії міг отримати поранення начальник генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Високопоставлений російський воєначальник-окупант раніше прибув в район бойових дій, щоб особисто командувати наступом на Слов'янськ Донецької області.
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