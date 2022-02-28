Розстріл на місці: у Києві з мародерами боротимуться за законами воєнного часу

Міьский голова закликав жителів згуртуватися і повідомляти правоохоронцям і військовим про підозрілих осіб на вулицях Києва.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця боротиметься з мародерами за законами воєнного часу. Він закликав жителів міста інформувати правоохоронців і військових про підозрілих осіб.
"Місто живе в нових умовах - умовах воєнного стану і загрози. І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, знешкоджуватимуть без попередження!" - написав Кличко у своєму Telegram-каналі.
"Кияни! Щойно бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців і військових! Ми повинні згуртуватися, як ніколи. Дати відсіч і провокаціям в місті, і орді, яка сюди рветься!", - додав Кличко.
Як повідомляв Главред, з 08:00 понеділка, 28 лютого, в Києві запрацювали продуктові магазини і комунальний транспорт. При цьому поїзди метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.
У Київській держадміністрації жителів міста попросили не виходити на вулицю і не пересуватися містом без необхідності.
Комендантська година не скасована. З 28 лютого вона діятиме, як було визначено раніше, — з 22:00 до 7:00.
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