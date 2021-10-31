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В Івано-Франківську молодята віддали всі весільні подарунки дітям з притулку

31 жовтня 2021, 14:42

Молоде подружжя наперед домовились з гостями, аби на весіллі їм не дарували квіти й цукерки, а передали корисні для дітей речі.

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Весільні подарунки дітям / фото Центру реабілітації дітей

Молодята з Івано-Франківська Владислав та Ірина домовилися з гостями, щоб на весілля замість квітів та цукерок їм дарували іграшки. Вже після весілля закохані передали їх усіх дітям до притулку.

"Пара привезла для дітей Центру іграшки, ігри, канцтовари, дитячі книжки, пазли, одяг, посуд. Всі ці речі на весілля молодятам приносили гості замість квітів та цукерок", – повідомили у фейсбуці на сторінці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Владислав та Ірина заздалегідь домовилися з гостями, щоб на весіллі не дарували квіти і цукерки, а передали корисні для дітей речі.

У результаті їх усіх вони передали дітям у Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. А це:

  • іграшки,
  • ігри,
  • канцтовари,
  • дитячі книжки,
  • пазли,
  • кульки,
  • одяг,
  • посуд.

У Центрі подякували молодятам за їхню ініціативу та їхнім гостям за те, що підтримали таку благодійну ідею.

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Івано-Франківський центр реабілітації дітей / Фото з фейсбуку центру

Раніше Главред писав про 3-річного хлопчика зі Львова, який віддав всі свої заощадження на лікування хворої СМА дівчинки. Для одного єдиного уколу сім'я хворої збирає 33 мільйони гривень, 21 мільйон вже вдалося відшукати.

Олег з родиною збирав гроші на трек Hot Weels, проте пізніше його бабуся сказала, що сама купить іграшку своєму онукові. Коли хлопчикові виповнилося чотири роки, мама запропонувала віддати накопичені гроші на благодійність для маленької дівчинки – і той погодився.

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весілля молодята новини Івано-Франківська
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