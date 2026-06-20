В Івано-Франківську більше не працюють "мовні патрулі": мер назвав причину

Марцинків стверджує, що сьогодні близько 90% мешканців Івано-Франківська користуються українською мовою в громадських місцях.

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В Івано-Франківську більше не працюють "мовні патрулі" / колаж: Главред, фото: instagram.com/martsinkiv.ruslan.if, скріншот

Коротко:

Ініціатива мала громадський характер

Зараз влада робить акцент на інших формах популяризації державної мови

В Івано-Франківську припинили діяльність так звані мовні патрулі, які були створені для популяризації української мови. Про це розповів мер міста Руслан Марцинків в інтерв’ю "РБК-Україна".

За словами Марцинківа, ініціатива мала громадський характер і, на його думку, дала позитивні результати.

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"Ми масово поширювали інформацію про курси української мови, роздавали листівки та наклейки, розміщували соціальну рекламу на білбордах і сітілайтах. У результаті інтерес до української мови помітно зріс, а кількість її користувачів збільшилася", — зазначив мер.

Він додав, що в місті продовжують працювати курси української мови як в онлайн-, так і в офлайн-форматі. За його словами, мешканці активно записуються на навчання, що допомогло змінити ситуацію в мовній сфері.

Зараз влада робить акцент на інших формах популяризації державної мови: інформаційних матеріалах, спеціальних наклейках та освітніх програмах. Марцинків стверджує, що сьогодні близько 90% мешканців Івано-Франківська використовують українську мову в громадських місцях.

При цьому мер підкреслив, що мова йде насамперед про спілкування в державних установах, центрах надання адміністративних послуг та інших публічних просторах.

Також він висловив думку, що держава має активніше підтримувати поширення української мови через освітні програми та постійні інформаційні кампанії.

За словами міського голови, змінити мовні звички старшого покоління буває складно, тому особливу увагу слід приділяти дітям та молоді, щоб для них українська мова була природним і рідним засобом спілкування.

"Я розумію, що, можливо, старше покоління так не зміниш, а ось діти, молодь — тут якраз і треба працювати, щоб це покоління вже вважало українську мову рідною. Все це трохи дивно звучить в українській державі. Ну, на жаль, така у нас реальність у державі", – зазначив Марцинків.

Нагадаємо, про запуск інституту мовних інспекторів міський голова повідомив восени 2024 року. Тоді влада пояснювала цю ініціативу зростанням використання російської мови в місті. Основним завданням проєкту була популяризація української мови через інформаційні кампанії, соціальну рекламу та просвітницькі заходи.

Російська мова в Україні — останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що у квітні 2025 року російські треки очолили чарт Spotify в Україні. Перше місце на платформі Spotify у "Топ-50 Україна" посіла пісня "Fake ID" російських реперів Kizaru та Icegergert.

Раніше, у 2023 році, Київська міська рада за результатами голосування ввела мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території столиці України.

Напередодні, у 2022 році, Верховна Рада проголосувала за заборону використання російської музики в ЗМІ та публічному просторі України. Парламентарії також заборонили ввозити та розповсюджувати книги та видавничу продукцію з Росії, тимчасово окупованих агресором українських територій та Білорусі.

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Про особистість: Руслан Марцинків Руслан Марцинків — український політик, мер Івано-Франківська (з 2015 року). Народний депутат України VII скликання. Член партії "Всеукраїнське об’єднання "Свобода". Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розвитку України (2009), повідомляє Вікіпедія.

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