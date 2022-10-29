В іранському дроні Mohajer-6, яким РФ била по Україні, виявили український компонент – ГУР

В іранському дроні Mohajer-6 виявили український компонент – ГУР/ скрін

Українські воїни "посадили" на воду у Чорному морі іранський дрон Mohajer-6, який російські окупанти використовували проти України. Оскільки він не сильно постраждав, зенітники ЗСУ передали його на дослідження Головному управлінню розвідки Міноборони України.

Співробітники ГУР дослідили усі комплектуючі безпілотника і виявили, що багато його складових були виготовлені не в Ірані, а в інших країнах. До того ж один із компонентів має українське походження. Про це повідомляє Військове телебачення України.

"Ми порівняли цей безпілотник з іншими безпілотниками цієї компанії і з'ясували, що дрон містить на 3/4 комплектуючі зі США, є також комплектуючі з Японії, Китаю, Швеції, Австрії і навіть один компонент українського виробництва", – розповів представник ГУР.

Він зазначив, що тепер спеціалісти Головного управління розвідки розбиратимуться, як складові українського походження потрапили у дрон.

Під час вивчення безпілотника співробітники ГУР також знайшли докази того, що це саме іранський дрон, що російська сторона намагається весь цей час заперечити. Зокрема, на низці деталей було маркування державною мовою Ірану – фарсі.

Нагадаємо, ЗСУ за дві години знищили дев'ятнадцять дронів-камікадзе Shahed-136 і одну ракету. Повідомлялося, що у знищенні "мопедів" високу ефективність бойової роботи показало озброєння, надане Україні західними партнерами.

Раніше повідомлялося, що Україна уже отримала від партнерів дрони-камікадзе і застосовує їх проти російських окупантів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Також Україна очікує отримання декількох комплектів ударних безпілотників Switchblade 600.

Читайте також: