ЗСУ похвалилися застосуванням дронів-камікадзе проти ворога

ЗСУ також застосовують дрони-камікадзе, їх надали партнери/ скрін, avinc.com

Україна уже отримала від партнерів дрони-камікадзе і застосовує їх проти російських окупантів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу у п’ятницю, 28 жовтня.

"Безпілотна авіація стала невід'ємним чинником у військових конфліктах. У нас є БПЛА ударного типу Bayraktar TB 2. У нас є дрони-камікадзе також уже, надані нам нашими партнерами, вони використовуються", – розповів речник Повітряних сил.

Він зазначив, що Україна зараз чекає отримання від партнерів декількох комплектів ударних безпілотників Switchblade 600. Ігнат наголосив, що такі дрони мають дуже потужні тактико-технічні характеристики. Він висловив сподівання, що БПЛА гарно зарекомендують себе під час бойових дій.

Також він зазначив, що є і певні вітчизняні розробки безпілотної авіації, проте поки що військові можуть розраховувати лише на допомогу партнерів.

Що відомо про безпілотники Switchblade 600

Switchblade – це тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс, який розробила американська компанія AeroVironment. Такі дрони призначені для ураження ворога методом самознищення.

Безпілотниками такого типу можна атакувати живу силу, незахищену техніку ворога і броньовані цілі.

Раніше повідомлялося, що в Україні провели випробування новітнього потужного, а головне, вітчизняного дрона "Акула", який вже зовсім скоро допомагатиме ЗСУ виявляти російських окупантів. Український дрон може обходити систему радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, ЗСУ за дві години знищили дев'ятнадцять дронів-камікадзе Shahed-136 і одну ракету. Повідомлялося, що у знищенні "мопедів" високу ефективність бойової роботи показало озброєння, надане Україні західними партнерами.

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