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В інтернеті шириться смертельний флешмоб серед дітей: у чому його небезпека

Ангеліна Підвисоцька
4 жовтня 2024, 18:03
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Український омбудсмен закликає батьків пильно стежити за тим, що дивляться та з ким спілкуються діти у соцмережах.
больница, игрушка
У мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей / Колаж: Главред, фото: pixabay

У соціальних мережах шириться дуже небезпечний і смертельний флешмоб серед дітей. Про це заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Цей флешмоб може мати серйозні наслідки для життя і здоров'я. Дітей змушують вдихати на камеру пари побутових токсичних речовин.

Омбудсмен закликає батьків пильно стежити за тим, з ким спілкуються їхні діти у соцмережах та який контент споживають.

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"Я, як Омбудсман, з метою захисту права дитини на життя та охорону здоров’я звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на ситуацію та вжити всіх необхідних заходів для запобігання поширенню цієї небезпечної тенденції. Водночас звертаюсь до батьків бути пильними до небезпек, що чатують на дітей в інтернет-мережі, і свідомо ставитися до кіберзагроз. Адже чим більше діти знають про можливі ризики, тим більш захищеними вони будуть, зокрема від маніпуляцій, кібербулінгу та небезпечних онлайн-трендів", - написав Лубіненць.

Хто такий Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Раніше ми розповідали про те, хто такі "Альтушки". Розмови альтушок можуть здатися лякаючими. Адже вони часто обговорюють теми смерті, РХП (розлад харчової поведінки), селфхарм (самоушкодження) та інші.

Також у ще одному матеріалі йшлося про новий тренд, який швидко набирає популярності серед молоді. Тут ви зможете прочитати, хто такі квадробери.

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