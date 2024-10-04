В інтернеті шириться смертельний флешмоб серед дітей: у чому його небезпека

Український омбудсмен закликає батьків пильно стежити за тим, що дивляться та з ким спілкуються діти у соцмережах.

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У мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей / Колаж: Главред, фото: pixabay

У соціальних мережах шириться дуже небезпечний і смертельний флешмоб серед дітей. Про це заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Цей флешмоб може мати серйозні наслідки для життя і здоров'я. Дітей змушують вдихати на камеру пари побутових токсичних речовин.

Омбудсмен закликає батьків пильно стежити за тим, з ким спілкуються їхні діти у соцмережах та який контент споживають.

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"Я, як Омбудсман, з метою захисту права дитини на життя та охорону здоров’я звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на ситуацію та вжити всіх необхідних заходів для запобігання поширенню цієї небезпечної тенденції. Водночас звертаюсь до батьків бути пильними до небезпек, що чатують на дітей в інтернет-мережі, і свідомо ставитися до кіберзагроз. Адже чим більше діти знають про можливі ризики, тим більш захищеними вони будуть, зокрема від маніпуляцій, кібербулінгу та небезпечних онлайн-трендів", - написав Лубіненць.

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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