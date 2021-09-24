У Херсоні горе-батько забув доньку на дитячому майданчику: дитина чекала на тата до ночі

Дитину помітили перехожі і подзвонили в поліцію / НПУ

У Херсоні багатодітний батько залишив на дитячому майданчику 7-річну доньку та забув її забрати. Дитина чекала на тата аж до ночі, проте він за нею так і не прийшов. Небайдужа жінка помітила маленьку дівчинку без супроводу дорослих та викликала поліцію.

Правоохоронці виїхали на місце. Дитина назвала своє ім'я, прізвище І сказала, що вдень її на майданчик привів тато після школи І сказав, що незабаром її забере. Школярка нікуди не ходила і чекала батька до самого вечора, повідомили у поліції Херсонської області.

Дівчинку відвезли в Херсонське районне управління поліції, де почали шукати її батьків. Адресу свого проживання або номери телефонів батьків дитина не знала. Інформацію з фото дівчинки розмістили у соцмережах і вже впродовж години почали надходити відгуки.

Дівчинку впізнали і повідомили її батькам

За дитиною приїхала 38-річна мати. Вона розповіла, що була зайнята, а її чоловік повинен був забрати зі школи і дитячих садків їх п'ятьох дітей. Ймовірно, він не встиг повернутися за донькою, поки забирав і відводив додому інших дітей. Чоловік думав, що дівчинка сама прийде додому. Правоохоронці склали протокол на матір.

Раніше повідомлялося, що в Україні запровадили сервіс Amber Alert, за допомогою якого користувачі Facebook можуть допомогти поліції розшукати зниклих дітей. Цей цифровий інструмент надсилає у стрічку новин сповіщення про діток, які зникли неподалік. У дописі буде відображатися фотографія та наявна інформація про розшукувану дитину

Зазначається, що з початку 2021 в Україні зникли 11 935 дітей. 98% з них поліція розшукала протягом доби.