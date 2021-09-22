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В Україні з'явився сервіс, який допомагатиме знаходити зниклих дітей

22 сентября 2021, 13:05

З початку 2021 року в Україні зникли 11 935 дітей. 98% з них поліція розшукала протягом доби.

Діти в масках, коронавірус
В Україні ввели сервіс Amber Alert / УНІАН

Національна поліція разом із соціальною мережею Facebook запускає систему оповіщення, яка допомагає знаходити зниклих дітей в Україні. Вона називається AMBER Alert.

У разі зникнення дитини Facebook поширить оповіщення AMBER серед користувачів соцмережі саме в тих зонах пошуку, де його/ її бачили востаннє. Ці сповіщення міститимуть інформацію та фотографію дитини. Користувачі соцмережі зможуть отримати всі деталі про зниклого, а також поділитися ними з друзями на платформі, йдеться в релізі Нацполіції.

Керівник відділу довіри та безпеки Facebook Емілі Вачер зазначила, що Україна – 25-та країна у світі, в якій Facebook запускає функцію AMBER Alert. "Наша мета полягає в тому, щоб люди, які можуть допомогти, отримали ці повідомлення і поширили офіційну інформацію про зникнення дитини серед своїх друзів в соцмережі", – сказала Вачер.

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Своєю чергою голова Національної поліції України Ігор Клименко зазначив, що громадяни щодня отримують на телефон чимало повідомлень, і у кожного є такі повідомлення, на які всі реагують миттєво.

"Я прошу вас додати в список важливих повідомлень AMBER Alert – сервіс Facebook, який повідомляє про зникнення дітей. Цей цифровий інструмент посилає в стрічку новин оповіщення про діток, які зникли неподалік. У замітці буде показуватися фотографія і наявна інформація про розшукувану дитину", – зазначив голова Нацполіції України.

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Клименко також наводить статистику: з початку 2021 в Україні зникли 11 935 дітей. 98% з них поліція розшукала протягом доби.

Раніше Главред вже повідомляв, що в соціальній мережі Instagram з'явилася офіційна сторінка України. Вона повністю англомовною, щоб охопити якомога більше іноземної аудиторії.

На сторінці @ukraine.ua відвідувачі та передплатники зможуть дізнатися про популярні туристичні місця, культурні події та фестивалі, інновації, можливості, можливості України та українців.

viber
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