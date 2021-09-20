У Херсоні авто збило матір з дитиною на "зебрі": водій була напідпитку

ДТП в Херсоні сталася 19 вересня/ ua.depositphotos.com

У Херсоні автомобіль Nissan збив жінку з маленькою дитиною на пішохідному переході.

Аварія сталася в неділю, 19 вересня, передає Telegram-канал Х***ий Херсон.

За словами очевидців, жінка за кермом легковика була в стані алкогольного сп'яніння.

"Винна 100%, прям на переході вдарила їх, так вона ще й під градусом була, найімовірніше, там такий штин з машини йде", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих госпіталізувала карета швидкої допомоги.

Нагадаємо, смертельна аварія трапилася на Київщині в суботу, 18 вересня. На виїзді з Білої Церкви в напрямку села Дрозди автомобіль "Cherry Amulet" врізався в дерево. Внаслідок зіткнення загинули троє людей.

Читайте такжеЗбив 11-річну дівчинку на переході та втік: у Миколаєві 15-річний підліток влаштував смертельну ДТПЯк повідомляв Главред, в суботу, 18 вересня, в Запорізькій області в місті Мелітополь автомобіль ВАЗ на швидкості виїхав на тротуар і збив трьох людей. Постраждалі - це гості весілля, які стояли на тротуарі біля ресторану. Їх з численними травмами госпіталізували.