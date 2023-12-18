У Генштаб могли потрапити шпигуни РФ: генерал-розвідник про "прослуховування" Залужного

Військова контррозвідка мала виявити та протидіяти агентурній мережі, впевнений Василь Богдан.

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В офісі Валерія Залужного знайшли прослушку / Колаж : Главред, фото: УНІАН

Виявлення "прослушки" в одному з робочих кабінетів головкома ЗСУ Валерія Залужного може свідчити про те, що в Генштаб могли пробратися російські шпигуни, заявив експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант служби зовнішньої розвідки Василь Богдан.

"Ворог прагне отримати дані про планування військових операцій. Москву цікавить рівень партнерських відносин з країнами, що надають Україні військову та фінансову допомогу", — пояснює він Фокусу.

Він упевнений в тому, що у випадку з Залужним військова контррозвідка повинна була виявити і протидіяти агентурній мережі. Богдан упевнений, що знаходження жучків в кабінетах не пов'язані з можливими конфліктами у вищому військово-політичному керівництві.

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Як могли прослуховувати Залужного

У свою чергу генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун каже, що є два методи прослуховування — стаціонарний і зовнішній. При першому потрібно отримати прямий доступ до каналів зв'язку, але в Україні такими правами і техзасобами наділені виключно співробітники СБУ.

Інший метод полягає в навмисній установці спеціальних пристроїв. У кабінети військових могли поставити просту китайську техніку, адже застосування апаратури для спецслужб давно б згадали у звітах.

Кабінети Генштабу ЗСУ - це режимний об'єкт, який щодня перевіряють кілька служб: охорона приміщення та військова контррозвідка. Серед помічників Валерія Залужного є представник СБУ для ефективної комунікації між відомствами, пояснив він.

Експерт бачить в історії з "прослуховуванням" елемент тиску на Залужного, але утримується від оцінок, кому це потрібно.

"Хочуть легалізувати дані, які б дискредитували Залужного. Хтось спеціально поставив таку штуку і найближчим часом ми побачимо сформовану штучним інтелектом нісенітницю з голосом Залужного", — додав Ягун.

"Прослушка" в офісі Залужного

17 грудня ЗМІ повідомили, що в кабінеті Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного знайшли "прослушку".

Виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка, що не дозволяє ідентифікувати установника.

В СБУ зазначили, що виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації або засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Технічний пристрій передадуть на експертизу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

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