У ФРН Україну назвали зоною високого ризику через COVID-19 і посилили правила в'їзду

Для українців посилили умови в'їзду до Німеччини / pixabay

Для громадян України посилюють умови щодо в'їзду в Федеративну республіку Німеччину.

З неділі, 10 жовтня, Україна у ФРН оголошена зоною високого ризику через рівень зараження коронавірусом, йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті інституту імені Роберта Коха.

Крім України, з 10 жовтня в список зон високого ризику також увійдуть Бруней, Естонія, Ємен і Латвія. У той же час з переліку виключили Азербайджан, Індонезію, Казахстан і Колумбію, а також ряд територій, що належать Франції, і дві провінції Норвегії.

Нові вимоги для українців, які в'їжджають до ФРН:

особи, які в'їжджають на територію ФРН з України, повинні відбути 10-денний карантин;

вийти з карантину можна буде лише через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту;

винятки робляться тільки для громадян України, якщо вони повністю щеплені або одужали від COVID-19.

/ rki.de

Додамо, що зонами підвищеного епідеміологічного ризику в Німеччині оголошують країни і регіони, де загроза зараження COVID-19 особливо висока. При цьому значення має не тільки кількість інфікованих. Враховуються й інші критерії, такі як темпи поширення коронавірус, завантаженість лікарень і відсутність повних даних про ситуацію з хворобою.

Німеччина посилила правила в'їзду в країну

Раніше в Німеччині вступили в силу посилені умови в'їзду в країну.

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Тепер всі мандрівники старше 12 років повинні мати при в'їзді до Німеччини негативний результат тесту на коронавірус або свідоцтво про повну вакцинацію або підтвердження недавнього одужання від COVID-19.

Водночас перевірки на сухопутних кордонах країни матимуть вибірковий характер. Мандрівники повинні будуть надавати відповідні документи. При перетині кордону в поїздах перевірки здійснюватимуть під час його руху. При авіаподорожі пасажири повинні будуть надавати документи перед посадкою в літак.