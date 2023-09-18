У Дніпрі водій Mazda напав на пішоходів з газовим балончиком та ледь не переїхав їх

Водій Mazda перетнув подвійну суцільну смугу та на "червоний" сигнал світлофора поїхав поміж пішоходів, які йшли по "зебрі".

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У Дніпрі водій Mazda напав на пішоходів / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У понеділок, 18 вересня, в місті Дніпро сталася надзвичайна подія. Водій автомобіля Mazda ледь не скоїв наїзд на людей, які переходили дорогу на пішохідному переході. Після цього він вийшов із автомобіля та застосував газовий балончик проти перехожих.

Як повідомляє Дніпро Оперативний у Facebook, сьогодні близько 08:00 на перетині вулиць Макарова та Титова водій Mazda перетнув подвійну суцільну смугу та на "червоний" сигнал світлофора поїхав поміж пішоходів, які йшли по "зебрі".

Обурені люди почали робити зауваження нахабному водію. Після цього він залишив посеред дороги авто і з балончиком кинувся на містян.

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Патрульні Дніпра вже затримали водія, повідомляє Дніпро Оперативний у Telegram. Під час спілкування у нього помітили ознаки наркотичного сп'яніння і запропонували пройти медогляд у встановленому законом порядку. Чоловік погодився (результат буде за 10 діб).

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У Дніпрі водій Mazda напав на пішоходів / скріншот

Також на водія склали декілька адмінматеріалів за порушення ПДР та доставили до відділку поліції. Чоловіку загрожує відповідальність за ст.173 КУпАП (Дрібне хуліганство).

Нагадаємо, що 29 серпня у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка. Патрульні зупинили автомобіль для перевірки. Між водієм та правоохоронцями виник конфлікт, в результаті якого водій авто накинувся на патрульних і почав їх бити.

Поліцейського затримали за фактом перевищення повноважень. Пізніше суд відправив поліцейського під домашній арешт.

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