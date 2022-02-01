УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У бюджеті не передбачені гроші на виплату 500 гривень за бустерну дозу-міністр фінансів

1 лютого 2022, 09:09

Як каже міністр фінансів Сергій Марченко, станом на кінець січня тисячу гривень за вакцинацію від COVID-19 держава виплатила 7,7 мільйонам українців.

Купюр
У бюджеті не передбачені гроші на виплату 500 гривень за бустерну дозу-міністр фінансів / УНІАН

Коштів на виплати за 0,5 тисячі гривень за бустерну вакцинацію від COVID-19 у бюджеті України не передбачено. Про це заявив міністр фінансів країни Сергія Марченка в інтерв'ю "Економічної правди".

Але, за словами чиновника, оскільки українці роблять щеплення поступово і це відкладає вирішення проблеми на весь рік.

Як каже Марченко, станом на кінець січня тисячу гривень за вакцинацію держава виплатила 7,7 мільйонам українців.

"Тому якщо розрахувати, що всі ці люди підуть за бустерною дозою протягом року, то 3 млрд гривень (які закладені в бюджеті на програму "Є-підтримка", - Главред) не вистачить", - зазначив Марченко.

При цьому міністр підкреслив, що на даний момент немає необхідності вносити зміни до бюджету на 2022 рік, оскільки українці точно будуть робити бустерні дози поступово.

Реклама

"Хтось вакцинувався в грудні, він піде не раніше червня-липня. Це відкладає вирішення цієї проблеми на весь рік", - додав Марченко.

читайте такожБустерна доза і відсутність AstraZeneca: Ляшко розповів про вакцинацію в Україні цього року

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 6 січня підписав наказ про запуск бустерної вакцинації проти COVID-19 в Україні. Щеплення в добровільному порядку зможуть зробити всі бажаючі віком від 18 років. Незалежно від того, яким препаратом вони прищеплювалися до цього.

Глава МОЗ розповів, що вакцинація в Україні в 2022 році буде проводитися вакцинами Pfizer, Moderna і CoronaVac. Препарат AstraZeneca не користується попитом серед українців, тому цієї вакцини не буде. Ляшко підкреслив, що для третього, бустерного щеплення від коронавірусу, можна використовувати не тільки мРНК-вакцини, а й CoronaVac. Втім, за його словами, більш ефективно буде прищепитися мРНК-препаратом.

viber
вакцинація Сергій Марченко коронавірус в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «У бюджеті не передбачені гроші на виплату 500 гривень за бустерну дозу-міністр фінансів». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Це вже не модно: жіночий одяг, з яким прощаємося у 2022 роціЦе вже не модно: жіночий одяг, з яким прощаємося у 2022 році Казкове везіння і здійснення бажань: для кого зі знаків дата 22.02.2022 стане щасливоюКазкове везіння і здійснення бажань: для кого зі знаків дата 22.02.2022 стане щасливою Командири закрили в кабінеті і сміялися: колишня військова розповіла про тортури в частині в ДніпріКомандири закрили в кабінеті і сміялися: колишня військова розповіла про тортури в частині в Дніпрі Як правильно зберігати мед, щоб він зберіг свою користь - дієві способиЯк правильно зберігати мед, щоб він зберіг свою користь - дієві способи Усі гроші довірив відомому бізнесменові і прогорів: чому Вірчіс міг піти на самогубствоУсі гроші довірив відомому бізнесменові і прогорів: чому Вірчіс міг піти на самогубство
10:25

COVID-сертифікат за бустерну дозу: Ляшко пояснив, як його отримувати

10:25

Новенький і недосвідчений учасник дорожнього руху: у Києві на жвавому проспекті помітили гусакаВідео

10:08

Як правильно зберігати молоко, щоб збільшити термін його придатності

09:47

Дитина знала, де вирощують наркотики: нові деталі загибелі 11-річного Максима на Запоріжжі

09:41

Можуть стати підставою для введення воєнного стану: Данилов розповів про загрози РФ УкраїніВідео

Реклама
09:26

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2022: Дівам – підступи недругів, Козерогам – труднощі, Водоліям - спокусиВідео

09:19

Тарифи на газ, дорогі пакети nf в'їзд в ЄС по-новому: що змінюється в Україні в лютомуВідео

09:09

У бюджеті не передбачені гроші на виплату 500 гривень за бустерну дозу-міністр фінансів

09:09

Якщо США запровадять санкції наперед, російська економіка довго не протягнеПогляд

09:01

Держдеп США вирішив евакуювати сім'ї дипломатів з Білорусі

08:32

Пропагандист Соловйов запропонував покарати Данилка за "Батько наш Бандера": співак дотепно відповів

08:23

Коронавірус в Україні 1 лютого: за добу виявили понад 30 тисяч нових хворих

08:20

Прикмети на 2 лютого: що не можна робити в день Єфимія і як не потрапити в бідуВідео

07:38

Морози не підуть, ранньої весни не буде: синоптик уточнив прогноз погоди на лютий 2022 в УкраїніВідео

07:20

Гороскоп на лютий-2022 для всіх: Овен буде вразливим, а на Водолія чекає суперуспішний місяцьВідео

06:58

Пандемія COVID-19 може завершитися в 2022 році, але є три фактори - Ляшко

06:44

Черговий цвях до "зради": чому Путін вирішив забезпечити соцвиплати в ОРДЛОПогляд

06:33

США отримали відповідь Кремля щодо гарантій безпеки - Washington Post

06:20

Не можна давати коров’яче молоко: як годувати новонароджених кошенят без кішки

06:09

Магнітні бурі на початку лютого розтягнуться на кілька днів і досягнуть 6 балівВідео

Реклама
05:20

Україну атакує різке похолодання: коли та де вріже -18°Відео

05:02

У моду на 2022 рік увійшла трохи божевільна і незвичайна жіноча стрижка восьминігФото

04:36

Не вогонь, а кип'яток: Maruv після чуток про вагітність потрусила пишним сідницями в колготках

04:32

Як очистити енергію в квартирі та чому на кухню і в спальню не можна пускати сторонніх

03:16

Готовність до нових відносин після розставання: критерії від психолога

02:34

Анна Сєдокова в розпусному бікіні показала свої засмаглі "персики"

02:08

"Заходиш у ресторан, а там - всі однакові": хірург розповів, як змінилися стандарти краси

01:09

Долар різко рвоне вгору: експерт озвучив сумний прогноз девальвації гривніВідео

31 січня, понеділок
23:53

Україна зможе мобілізувати до 2,5 млн осіб у разі вторгнення Росії - ДаніловВідео

23:51

Прикмети на 1 лютого: що не можна робити в день Макарія і як не потрапити в бідуВідео

23:41

Санкції проти Росії: у Держдепі розкрили подробиціВідео

23:27

П'ятий "птах" з США доставив в Україну боєприпаси з США

23:09

Вийшла заміж за вбивцю свого сина: під Тернополем чоловік по-звірячому вбив і розчленував дружинуВідео

22:43

З'ясувалася дата зустрічі радників "нормандської четвірки"

22:38

Данілов заявив про руйнування України через виконання Мінських угодВідео

21:54

Євросоюз надасть Україні перший транш на 600 млн євро - ЗеленськийВідео

21:48

Арктичні холоди і снігопади: народний синоптик дав прогноз на лютийВідео

21:23

Загроза вторгнення РФ в Україну: Путін і Макрон провели другі переговори за тижденьВідео

21:22

В Євросоюзі налякали Росію "масштабними" санкціями

21:08

Будапештський меморандум і санкції проти оточення Путіна: Лондон загрожує ударом по РФ через УкраїнуВідео

Реклама
20:53

Шмигаль назвав загрозу вторгнення Росії в УкраїнуВідео

20:40

Байден визначився з кандидатом на посаду посла в Україні - Bloomberg

20:37

Небезпека на кожному кроці: названі дні лютого 2022, коли можуть підстерігати невдачіВідео

20:20

У Києві викрили студента, який торгував даними понад 20 мільйонів українців

20:09

5 небезпечних знахідок, які не можна приносити в будинокВідео

20:06

"Не могли перенести зустріч": постпред Росії раптово залишив засідання Радбезу ООНВідео

20:01

Є питання - не стягуйте війська: Україна в ООН оголосила умову зустрічі Зеленського та Путіна

19:33

У Дніпрі сім’ї вбитої нацгвардійцем жінки виплатять 250 тисяч гривеньВідео

19:33

Як правильно зберігати мед, щоб він зберіг свою користь - дієві способи

19:16

Загроза вторгнення Росії: Байден попередив про "швидкі та серйозні наслідки"Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти