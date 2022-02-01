У бюджеті не передбачені гроші на виплату 500 гривень за бустерну дозу-міністр фінансів / УНІАН

Коштів на виплати за 0,5 тисячі гривень за бустерну вакцинацію від COVID-19 у бюджеті України не передбачено. Про це заявив міністр фінансів країни Сергія Марченка в інтерв'ю "Економічної правди".

Але, за словами чиновника, оскільки українці роблять щеплення поступово і це відкладає вирішення проблеми на весь рік.

Як каже Марченко, станом на кінець січня тисячу гривень за вакцинацію держава виплатила 7,7 мільйонам українців.

"Тому якщо розрахувати, що всі ці люди підуть за бустерною дозою протягом року, то 3 млрд гривень (які закладені в бюджеті на програму "Є-підтримка", - Главред) не вистачить", - зазначив Марченко.

При цьому міністр підкреслив, що на даний момент немає необхідності вносити зміни до бюджету на 2022 рік, оскільки українці точно будуть робити бустерні дози поступово.

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"Хтось вакцинувався в грудні, він піде не раніше червня-липня. Це відкладає вирішення цієї проблеми на весь рік", - додав Марченко.

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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 6 січня підписав наказ про запуск бустерної вакцинації проти COVID-19 в Україні. Щеплення в добровільному порядку зможуть зробити всі бажаючі віком від 18 років. Незалежно від того, яким препаратом вони прищеплювалися до цього.

Глава МОЗ розповів, що вакцинація в Україні в 2022 році буде проводитися вакцинами Pfizer, Moderna і CoronaVac. Препарат AstraZeneca не користується попитом серед українців, тому цієї вакцини не буде. Ляшко підкреслив, що для третього, бустерного щеплення від коронавірусу, можна використовувати не тільки мРНК-вакцини, а й CoronaVac. Втім, за його словами, більш ефективно буде прищепитися мРНК-препаратом.