Армія РФ може вийти з Донецька, як вийшла з Херсона - генерал

Не стоїть завдання атакувати Донецьку область в лоб, сказав Ігор Романенко / Фото УНІАН, uainfo.censor

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко оцінив шанси звільнення окупованого Донецька. За його словами, в перспективі ворог може втекти з міста так само, як це було в Херсоні.

"Не стоїть завдання атакувати Донецьку область в лоб. Сили оборони України поводяться дуже професійно та проводять так звані асиметричні дії ( ... ) було б раціональніше завдати удар із Запорізького напрямку на Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ, а також з півночі, з Луганського напрямку – звільнити Сватове і просуватися вперед", - сказав Романенко в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"Може, до Донецька ми доберемося пізніше, але завдяки таким діям противник буде змушений сам виходити з міста, як вийшов з Херсона, тому що буде побоюватися оточення, розчленування, знищення живої сили та озброєння противника", - сказав він.

Романенко додав, що найближчим стане зрозуміло, які напрямки після Херсонського стануть головними. При цьому малоймовірно, що Сили оборони форсуватимуть Дніпро на Херсонському напрямку.

"Ще одна-дві перемоги оперативного рівня, як на Харківському та Херсонському напрямках, і ми зможемо досягти серйозної перемоги стратегічного рівня, наприклад, зі звільнення півдня чи сходу країни. Тепер навіть логістичні шляхи до Криму опинилися під нашим вогневим впливом. Є низка позитивних моментів, які можна буде використовувати для подальшого успішного проведення нашої операції зі звільнення окупованої частини України", - резюмував генерал.

Звільнення Херсонської області

9 листопада міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоби переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона. Українці зустрічали їх з квітами і плакали від радості. Місто перебувало в окупації понад 8 місяців.

14 листопада президент Володимир Зеленський прибув в Херсон. Він особисто зустрівся з українцями, які весь цей час виживали в обласному центрі, а також з українськими захисниками, які звільнили місто.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що господар Кремля Володимир Путін підвищив командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна в обов'язках, дозволивши вийти з Херсона за умови, що він захопить всю Донецьку область.

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