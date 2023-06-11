"Самовіддано демілітаризувався": ЗСУ вправно знищили підполковника російської армії

Українські захисники вправно знищили окупанта ще у квітні цього року. Обставини ліквідації росіянина залишаються невідомими.

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ЗСУ вправно знищили підполковника російської армії / Колаж: Главред, фото: Necro Mancer

Збройні сили України успішно ліквідували підполковника російської окупаційної армії Володимира Бутенка. Про це повідомив полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") у Telegram.

"Успішно демобілізований підполковник Володимир Бутенко, кандидат наук, доцент кафедри доріг, мостів та переправ Військового інституту (інженерних військ) Загальновійськової академії ЗС РФ", - написав "Штірліц".

Про ліквідацію російського підполковника також розповів блогер Necro Mancer. За його словами, російський загарбник є уродженцем ростівського хутора Полстяний.

Українські захисники вправно знищили окупанта ще у квітні цього року. Обставини ліквідації росіянина залишаються невідомими.

"Героїчний уродженець ростівського хутора Полстяний, доцент кафедри доріг, мостів та переправ підполковник Бутенко Володимир Федорович 1971 р.н. самовіддано демілітаризувався 18/04/23 за невідомих поки обставин", - написав блогер.

Нагадаємо, нещодавно у російському селі Нова Таволжанка, що у Шебекинському районі Бєлгородської області, було ліквідовано полковника Росгвардії Андрія Стесєва. Він був старшим оперативного угруповання "Бєлгород". Відповідальність за ліквідацію російського полковника взяли на себе бійці Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії".

Окрім того, російські добровольці, які проводять військову операцію у Бєлгородській області країни-агресорки РФ, ліквідували російського полковника Володимира Кузнєцова. Полковник окупаційної армії повинен був організувати відсіч "українським диверсантам" на Бєлгородщині, але неподалік від українського кордону потрапив у засідку і був ліквідований.

Дивіться відео про те, як війна проти України вбиває Росію:

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