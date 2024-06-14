Найближчими годинами буде масований обстріл: РФ підняла авіацію, полетіли шахеди

Російські окупанти підняли в повітря щонайменше 9 літаків із крилатими ракетами.

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РФ вночі атакує Україну крилатими ракетами і шахедами / Колаж Главред, фото ua.depositphotos.com, Armiflot

Російські окупанти можуть атакувати Україну крилатими ракетами вже найближчим часом. Ворожа атака може початися всього за кілька годин. РФ підняла в повітря авіацію. Про це повідомляють Повітряні сили України.

Як стверджується, з аеродрому в районі Тамбова злетіли 4 російські бомбардувальники Ту-22 М3. Вони прямують на південний схід. Також було зафіксовано зліт 5-ти бортів Ту-95 МС з Оленегорська.

РФ вночі атакує Україну крилатими ракетами і шахедами / фото: скріншот

У Telegram-каналі Миколаївський Ванек повідомили про те, що російські літаки будуть у районі Енгельса близько 2:00-3:00. Якщо вони здійснюватимуть пуски ракет звідти, то вони долетять до повітряного простору України вже о 2:30-3:30.

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Якщо ж пуски ракет будуть здійснені з Каспійського моря, то в Україні ракети будуть близько 4:10-5:10. Водночас зазначається, що це лише приблизний час.

Водночас варто зазначити, що російські окупанти вже атакували Україну "шахедами".

РФ вночі атакує Україну крилатими ракетами та шахедами / фото: скріншот

Також моніторингові канали повідомляють про те, що в Чорному морі перебуває 4 ракетоносії, із загальним залпом до 28 "Калібрів".

Удар РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, що 12 червня РФ вночі завдала комбінованого удару по Києву. Російські окупанти використовували ракети, зокрема й балістику, та дрони. Ракети заходили кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того ж південного напрямку рухалися ворожі ударні БПЛА.

Стало відомо, що під час масованого удару по Києву та області Росія застосувала "касети". Правоохоронці виявили на території області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів і заявили, що російські окупанти випустили небезпечні ракети з касетною бойовою частиною.

Росія випустила цілий арсенал ракет по Україні. Повітряну тривогу було оголошено на сході та півдні України, потім вона поширилася по всій території країни. ЗС ЗСУ доповідали про масований пуск окупантами "Шахедів".

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