У 2025 році війна не закінчиться, але в України є шанси перемогти – Коваленко

Війна триватиме і в цьому, і в наступному роках. Проте в Росії все менше і менше шансів перемогти Україну.

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У 2025 році війна не закінчиться, але в України є шанси перемогти/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Основні тези Коваленка:

Війна у 2025 році не завершиться, вона триватиме і в 2026-му

Проте в РФ усе менше і менше шансів перемогти Україну

Україна має шанси перемогти російських окупантів у цій війні

Війна в Україні може затягнутися. Вона не закінчиться у 2025 році, і триватиме ще й у 2026-му.

Проте у країни-агресорки Росії все менше і менше шансів перемогти Україну. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко під час чату на Главреді.

"В 2025 році війна не закінчиться, вона триватиме і в 2026-му. Але з урахуванням того, який потенціал сьогодні має російська армія, які перспективи розвитку вона має, а також які перспективи розвитку в України в цьому питанні, шансів у Росії все менше й менше. Якщо це можна сприймати в якості "світла в кінці тунелю", то так, воно є", – зазначив Коваленко.

За його словами, в України є всі шанси перемогти у цій війні.

"Саме тому я не депресую через ті події, які відбуваються зараз у світі, в геополітиці. В України є всі шанси перемогти, причому перемогти так, як ми розуміємо перемогу, а не так, як нам намагаються нав’язати вороги або наші псевдодрузі", – сказав військово-політичний оглядач.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів про перспективи перемир'я та нові можливі операції ЗСУ на території Росії:

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Путін маніпулює і змінює причини війни – в ISW пояснили тактику диктатора в переговорах. У Кремлі знову почали позиціонувати українську владу як "нелегітимну".

Також раніше британський офіцер спрогнозував, що перемир'я в Україні настане до Великодня, і назвав передумови. ЗСУ та окупанти перейшли до активних дій на фронті.

У WP зазначали, що немає шансів, щоб Україна підписала угоду про копалини у нинішньому вигляді. Нинішній запропонований Штатами варіант угоди виглядає так, нібито "Україна була у війні зі США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації".

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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