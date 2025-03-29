У 2025 році війна не закінчиться, але в України є шанси перемогти – Коваленко

Основні тези Коваленка:
- Війна у 2025 році не завершиться, вона триватиме і в 2026-му
- Проте в РФ усе менше і менше шансів перемогти Україну
- Україна має шанси перемогти російських окупантів у цій війні
Війна в Україні може затягнутися. Вона не закінчиться у 2025 році, і триватиме ще й у 2026-му.
Проте у країни-агресорки Росії все менше і менше шансів перемогти Україну. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко під час чату на Главреді.
"В 2025 році війна не закінчиться, вона триватиме і в 2026-му. Але з урахуванням того, який потенціал сьогодні має російська армія, які перспективи розвитку вона має, а також які перспективи розвитку в України в цьому питанні, шансів у Росії все менше й менше. Якщо це можна сприймати в якості "світла в кінці тунелю", то так, воно є", – зазначив Коваленко.
За його словами, в України є всі шанси перемогти у цій війні.
"Саме тому я не депресую через ті події, які відбуваються зараз у світі, в геополітиці. В України є всі шанси перемогти, причому перемогти так, як ми розуміємо перемогу, а не так, як нам намагаються нав’язати вороги або наші псевдодрузі", – сказав військово-політичний оглядач.
Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів про перспективи перемир'я та нові можливі операції ЗСУ на території Росії:
Війна в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Путін маніпулює і змінює причини війни – в ISW пояснили тактику диктатора в переговорах. У Кремлі знову почали позиціонувати українську владу як "нелегітимну".
Також раніше британський офіцер спрогнозував, що перемир'я в Україні настане до Великодня, і назвав передумови. ЗСУ та окупанти перейшли до активних дій на фронті.
У WP зазначали, що немає шансів, щоб Україна підписала угоду про копалини у нинішньому вигляді. Нинішній запропонований Штатами варіант угоди виглядає так, нібито "Україна була у війні зі США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації".
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Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
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