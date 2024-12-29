Вже завтра: США оголосять важливе рішення на підтримку України - Зеленський

Україна працює для того, щоб інші партнери також зберігали підтримку на необхідному рівні.

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Військова допомога США / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне із заяви президента:

США готують важливе рішення для підтримки України

Офіційне оголошення очікується вже завтра

Йдеться про значні пакети підтримки для ЗСУ

Сполучені Штати Америки готують важливе рішення на підтримку України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, офіційне оголошення очікується вже завтра.

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"Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України – ми очікуємо офіційного оголошення вже завтра: значні пакети підтримки для наших воїнів. Те, що працює протягом цих років війни на захист України", - наголосив глава держави.

Зеленський також підкреслив, що допомога, яку оголосять, має підтримати стабілізаційну роботу на фронті. Зокрема, більш повне постачання від партнерів зберігає більше життів українських воїнів.

"Працюємо й для того, щоб інші наші партнери теж зберігали підтримку на необхідному рівні", - додав президент.

Вечірнє звернення Зеленського - відео:

Військова допомога для України - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 20 грудня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями оголосить про пакет на 1,2 млрд доларів у рамках Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки в Україні.

Пізніше стало відомо, що великий пакет допомоги, ймовірно, включає значну кількість боєприпасів, у тому числі для системи протиповітряної оборони HAWK. За словами офіційних осіб, США також передадуть Україні ракети Stinger та артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм.

Крім того, президент України Володимир Зеленський також говорив, що постачання військової допомоги від США в Україну збільшуються, що допомагає вирівняти ситуацію на фронті. Зокрема, завдяки підтримці партнерів, українські військові зможуть збити темп російських штурмів.

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