РФ атакувала ракетою ринок у Костянтинівці: всі подробиці кривавого удару

Російські окупанти атакували ринок у Костянтинівці, де завжди багато людей.

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РФ вдарила по центру Костянтинівки / Коллаж: Главред, Фото: ГУ НП в Донецкой области

Російські окупанти завдали ракетного удару по Центральному ринку Костянтинівки Донецької області вдень, 6 вересня.

В результаті є загиблі і багато поранених. Про це йдеться в повідомленні ресурсу Новини Донбасу.

Зазначається, що російські окупанти атакували ринок, де завжди багато людей, ракетами С-300.

відео дня

При цьому в Мережі вже публікують відео з місця "прильоту". Відзначається, що ринок знаходиться в районі ТЦ "Меркурій".

Разом з тим місцеві Telegram-канали підтверджують ракетний удар РФ по Костянтинівці.

"У Костянтинівці жахливий приліт. За повідомленнями, що приходять в людне місце", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про загиблих і поранених

Як уточнює Радіо Свобода, за попередніми даними в результаті удару РФ по Костянтинівці загинули 16 осіб.

За попередніми даними, число поранених в Костянтинівці вже досягло 20 осіб.

За даними прем'єра Дениса Шмигаля, в Костянтинівці 16 загиблих, в тому числі одна дитина, і щонайменше 20 поранених.

У свою чергу в ГУ Нацполіціі в Донецькій області уточнили, що в результаті удару РФ постраждали 44 особи - 16 загинули і 28 отримали травми.

Реакція Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський опублікував відео удару росіян по місту, а також підтвердив, що ворог атакував ринок і вбив 16 осіб.

"Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь. На цей час удар російських терористів убив 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Мої співчуття всім, хто втратив рідних! Якнайшвидше треба перемогти це російське зло", - написав Зеленський.

Дивіться відео - удар окупантів РФ по Костянтинівці:

Окупанти вдарили ракетою по Костянтинівці / Скриншот

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Нагадаємо, рано вранці 6 вересня в Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Сили оборони півдня повідомили про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Глава офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу і не знімати роботу сил протиповітряної оборони.

Як відомо, російські окупаційні війська у липні обстріляли Костянтинівку Донецької області. В результаті ворожої атаки загинула дитина, ще семеро людей отримали поранення.

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