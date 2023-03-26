"Жахливе і руйнівне": експерт назвав "фішку" снаряда з урановим сердечником

Михайло Гончар пояснив ефективність снаряда з сердечником зі збідненого урану.

Михайло Гончар / УНІАН

Поява на полі бою бронебійних снарядів не буде мати вирішального значення у ході бойових дій, заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

"Цього не буде, але це робить психологічний вплив на непідготовлених людей, тому що "снаряд з урановим сердечником" звучить як щось жахливе і руйнівне", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що бронебійні снаряди були, є і будуть, проте ефективність снаряда з сердечником зі збідненого урану полягає в його більшій пробивної здатності.

відео дня

"Він важчий за залізо і має кращі показники твердості та міцності. За різними оцінками, ці снаряди на 20-30 відсотків ефективніше звичайних підкаліберних снарядів", — зазначив співрозмовник Главреда.

Разом з тим він вказав на те, що значно ефективніше працюють кумулятивні снаряди і протитанкові комплекси типу "Стугна" або британо-шведський NLAW, які мають кумулятивний ефект.

"Тобто вони пропалюють броню танка. А підкаліберний снаряд, хоч з урановим сердечником, хоч з вольфрамовим, впливає на танк кінетичним чином і ніби пробиває броню", — додав Гончар.

Поставки снарядів зі збідненим ураном

Раніше Міноборони Великобританії заявило, що президент РФ Володимир Путін поширює завідомо неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів зі збідненим ураном.

21 березня військове відомство анонсувало, що разом з бойовими танками Challenger-2 відправить в Україну бронебійні снаряди, що містять збіднений уран.

Того ж дня російський диктатор Володимир Путін в ході переговорів з Сі Цзіньпіном в Кремлі прокоментував цю заяву, сказавши, що "колективний Захід починає вже застосовувати зброю з ядерним компонентом".

На це представник Міноборони Великобританії відповів: "Британська армія використовує збіднений уран у своїх бронебійних снарядах протягом десятиліть. Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю чи потенціалом. Росія знає про це, але навмисно намагається дезінформувати".

Читайте більше: