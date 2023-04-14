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"Входимо у дуже складний період": РФ намагається розхитати ситуацію всередині України - Данілов

Аліна Дембіцька
14 квітня 2023, 22:29 оновлено 14 квітня, 22:29
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Секретар РНБО зауважив, що керівництво РФ розуміє, що надалі не зможе втримати ситуацію всередині своєї країни.
'Входимо у дуже складний період': РФ намагається розхитати ситуацію всередині України - Данілов
Данілов попередив про підступні плани РФ від травня до жовтня / Колаж УНІАН

Російські окупційні війська не можуть здолати Україну військовим шляхом, а тому вони намагатимуться дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Терористи не можуть нас здолати військовим шляхом і у них зараз є велике завдання з травня по жовтень спробувати дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Це їх план на сьогодні", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що керівництво країни-агресорки Росії розуміє, що надалі не зможе втримати ситуацію всередині своєї країни та усвідомлює, що йому треба якомога швидше завершити "українське питання".

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"Для нас це дуже небезпечно з урахуванням наявності на нашій території (зрадників та колаборантів - ред.)... Входимо у дуже складний і непростий період турбулентності через внутрішні питання", - наголосив він.

Крім того, Данілов заявив, що останні кілька тижнів в Україні активізувались політичні процеси.

"Хтось вигадав собі, що у жовтні можуть бути вибори, хтось таке вкинув і деякі "діячі", які мали раніше бізнес з Медведчуком, зараз об'єднуються і починають спроби розхитувати країну", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, якщо світова спільнота піде на будь-які "компроміси" з країною-агресоркою Росією і продовжить тиснути руку директору Володимиру Путіну, то отримає нову війну вже з російським Четвертим рейхом. Він підкреслив, що формула поразки давно відома з історії.

Також Данілов заявив, що диктатор країни-агресорки Росії Володимир Путін вичерпав свій часовий ліміт. Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну. А тепер наслідки своїх дій Путін не зможе виправити ні за рік, ні за два чи три роки. Секретар РНБО підкреслив, що у війні зараз час грає на боці тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями і не відступає.

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