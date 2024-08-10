Поступилася у фіналі: Коляденко завоювала срібло у вільній боротьбі на Олімпіаді-2024

Українська борчиня програла у фіналі Олімпійських ігор-2024 і стала срібною призеркою.

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Коляденко поступилася у фіналі та стала срібною призеркою Олімпіади-2024 / Колаж: Главред, фото: НОК України

Українська борчиня Ірина Коляденко здобула срібну медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. У фіналі змагань з вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кг вона поступилась японській спортсменці Сакурі Мотокі. Про це повідомила НОК України.

Коляденко почала сутичку активно, її суперниця навіть отримала попередження за пасивне ведення поєдинку. Проте Мотокі вдалося переломити хід боротьби. Японка здійснила два успішні прийоми та пішла у відрив з рахунком 4:1.

У другому періоді Мотокі продовжила домінувати, здобувши ще два пункти та провівши три результативні атаки. Це забезпечило їй золоту медаль, тоді як Коляденко завершила змагання зі сріблом.

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Для Ірини Коляденко це вже другий успішний виступ на Олімпійських іграх. На Іграх у Токіо українка здобула "бронзу".

Ірина Коляденко неодноразово доводила свою майстерність на європейській та світовій арені. Вона є триразовою чемпіонкою Європи (2021, 2023, 2024), а також володаркою "бронзи" на ЧЄ-2020. На чемпіонатах світу українська спортсменка здобула "срібло" у 2019 році та "бронзу" у 2023 році.

Олімпіада-2024 - останні новини

Срібна медаль Коляденко стала 12-ю нагородою для української команди на Олімпійських іграх у Парижі. Загалом українські спортсмени на цих Іграх здобули три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові медалі.

Нагадаємо, 7 серпня Український борець Парвіз Насібов у ваговій категорії до 67 кг здобув перемогу в півфіналі Олімпійських ігор-2024.

8 серпня стало відомо, що український спортсмен Парвіз Насібов, який виступає у змаганнях на Олімпіаді із греко-римської боротьби, поступився у фіналі іранцю Саїда Есмаїлі Лейвесі з рахунком 5:6. Таким чином він завоював для України срібну медаль.

Як повідомляв Главред, 8 серпня Жан Беленюк здобув бронзову медаль Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі (вага до 87 кг), перемігши польського спортсмена Аркадіуша Кулинича з рахунком 3:1. Після бою Беленюк оголосив про завершення спортивної кар'єри, символічно знявши борцівки.

Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок.

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