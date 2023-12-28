Послуги сервісних центрів МВС стануть дорожчими: що зміниться з 1 січня

З 1 січня 2024 року планується підвищення вартості низки послуг, які надаються Міністерством внутрішніх справ. Серед них видача посвідчення водія, реєстрація/перереєстрація транспортних засобів, прийняття теоретичного та практичного іспитів. Про це йдеться у постанові уряду №1386 від 27 грудня.
Зокрема, видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищиться з 26 до 230 грн. Прийом теоретичного іспиту буде коштувати 250 грн замість минулих 13 грн. Вартість прийому практичного іспиту збільшиться з 13 до 420 грн.
Також зросте вартість реєстрації, перереєстрації колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або його формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок. З 1 січня вона підніметься з 200 і коштуватиме 350 грн.
Важливі зміни для автомобілістів
Нагадаємо, в Україні оновили правила дорожнього руху. Зміни внесені з метою наближення українського законодавства до стандартів Європейського Союзу і були підтверджені Міністерством внутрішніх справ України.
Також нова постанова, яка діє з 22 листопада, дозволяє українцям отримувати водійські посвідчення без проходження курсів у автошколах. Замість цього, абітурієнти можуть самостійно підготуватися до теоретичного тесту та скласти його у сервісному центрі МВС.
Як повідомляв Главред, Україна вдосконалила процедуру отримання водійських посвідчень, роблячи її більш зручною через додаток "Дія". Тепер громадяни можуть не лише замовити заміну посвідчення водія, а й вибрати спосіб його отримання: кур'єрську доставку чи отримання у відділенні "Укрпошти".
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