Принижував військових: у Полтаві засудили до 6 років тюрми фітнес-тренера

Свою провину у скоєному чоловік не визнав.

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Полтавського фітнес-тренера Романа Заволоку засудили до 6 років ув’язнення / Колаж: Главред, фото: СБУ, Полтавська обласна прокуратура

Основне:

Одіозного полтавського фітнес-тренера, який ображав військових, засудили до 6 років

У блогера також конфіскували половину належного майна

Полтавський блогер та колишній фітнес-тренер Роман Заволока отримав 6 років увʼязнення з конфіскацією половини належного майна за приниження військових та удар поліцейського. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У повідомленні йдеться, що його визнано винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ, умисному заподіянні поліцейському тілесних ушкоджень, виготовленні та поширенні матеріалів, які містять образу честі й гідності військовослужбовців, а також запереченні збройної агресії РФ.

відео дня

Було доведено, що влітку 2023 року чоловік неодноразово мав конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Полтави.

Також він у зневажливій формі з використанням нецензурної лексики ображав військових, які виконували службові обов’язки. Полтавець знімав свої дії на камеру. Надалі він публікував відео з принизливими коментарями та ділився з підписниками "роздумами" про збройну агресію РФ на своїй сторінці в соціальній мережі.

Крім цього, 29 серпня 2023 року у Полтаві затримали одіозного тренера. Увечері під час перевірки документів чоловік наніс ушкодження одному з поліцейських.

Відповідно до медичного висновку, цього дня колишній фітнес-тренер перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Свою вину у скоєнні злочинів чоловік не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Побиття військових - новини за темою

Нагадаємо, що у Смілі спалахнув скандал - кримінальний авторитет побив військового. Місцевий "бандит" Вадим Долотенко побив ветерана війни і змусив до публічних вибачень за те, що військовий поставив під сумнів його "авторитет".

Згодом у Національній поліції України повідомили, що правоохоронці затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. 28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області.

Як писав Главред, "охоронці Тищенка" побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлям. Також було зафіксовано, що "охоронці Тищенка" схопили Павлова, той намагався чинити опір, але його все ж таки поклали на землю і скрутили.

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Що таке Офіс Генерального прокурора? Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.

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