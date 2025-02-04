Принижував військових: у Полтаві засудили до 6 років тюрми фітнес-тренера

Основне:
- Одіозного полтавського фітнес-тренера, який ображав військових, засудили до 6 років
- У блогера також конфіскували половину належного майна
Полтавський блогер та колишній фітнес-тренер Роман Заволока отримав 6 років увʼязнення з конфіскацією половини належного майна за приниження військових та удар поліцейського. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
У повідомленні йдеться, що його визнано винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ, умисному заподіянні поліцейському тілесних ушкоджень, виготовленні та поширенні матеріалів, які містять образу честі й гідності військовослужбовців, а також запереченні збройної агресії РФ.
Було доведено, що влітку 2023 року чоловік неодноразово мав конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Полтави.
Також він у зневажливій формі з використанням нецензурної лексики ображав військових, які виконували службові обов’язки. Полтавець знімав свої дії на камеру. Надалі він публікував відео з принизливими коментарями та ділився з підписниками "роздумами" про збройну агресію РФ на своїй сторінці в соціальній мережі.
Крім цього, 29 серпня 2023 року у Полтаві затримали одіозного тренера. Увечері під час перевірки документів чоловік наніс ушкодження одному з поліцейських.
Відповідно до медичного висновку, цього дня колишній фітнес-тренер перебував у стані наркотичного сп’яніння.
Свою вину у скоєнні злочинів чоловік не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.
Побиття військових - новини за темою
Нагадаємо, що у Смілі спалахнув скандал - кримінальний авторитет побив військового. Місцевий "бандит" Вадим Долотенко побив ветерана війни і змусив до публічних вибачень за те, що військовий поставив під сумнів його "авторитет".
Згодом у Національній поліції України повідомили, що правоохоронці затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. 28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області.
Як писав Главред, "охоронці Тищенка" побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлям. Також було зафіксовано, що "охоронці Тищенка" схопили Павлова, той намагався чинити опір, але його все ж таки поклали на землю і скрутили.
Інші новини:
- "Три ганебні акти насильства": Сирський жорстко відреагував на напади на ТЦК
- "Тримай дробовик": спливли нові деталі розстрілу військового ТЦК на Полтавщині
- Розстріл військового ТЦК на Полтавщині: стрілок у суді назвав причину стрілянини
Що таке Офіс Генерального прокурора?
Офіс Генерального прокурора - вищий орган прокуратури України, який організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури та виконує інші функції відповідно до закону, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред