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28 "двохсотих", техніка і ракета Х-55: авіація ЗСУ спопелила окупантів на півдні

19 червня 2022, 08:54

Наші захисники відзвітували про бойові успіхи минулої доби.

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Авіація ЗСУ спопелила окупантів на півдні / скріншот

На півдні України за минулу добу ліквідували 28 російських окупантів, ворожа техніка та ракета типу х-55.

В оперативного командування "Південь" в Facebook повідомили, що Росія атакувала Миколаїв - подвійний удар ракетами типу х-55 був нанесений по промисловій інфраструктурі, а ввечері - п'ятьма "калібрами" з боку Херсонщини.

Одну з них нашим захисникам вдалося знищити з ПЗРК. При цьому дві ворожі ракети вразили завод пластикових вікон, ще одна – житловий будинок, а наступна влучила в один з цехів.

У відповідь на дії ворога українські ракетно-артилерійські підрозділи та авіація в рамках виконання вогневих завдань здійснили чотири повітряні атаки.

читайте такожВибухи в Києві: окупанти вдарили ракетами по столиці, працює ППОТрійкою вертольотів ЗСУ вдарили по скупченню загарбників в Херсонському районі, штурмовиками – по скупченню живої ворожої сили і техніці армії РФ в районі Давидова Броду і Снігурівки, а винищувачем - по складу боєприпасів в Білозірській громаді Херсонщини.

Підтверджено, що було знищено 28 окупантів. Також був знищений ще один російський танк Т-62, радіолокаційна станція, паливозаправник та інша автомобільна техніка. Остаточні втрати ворога в південних напрямках уточнюються.

Нагадаємо, бійці ЗСУ з артилерійського підрозділу знищили пункт управління 20-ї загальновійськової армії російських окупантів, який знаходився в Харківській області. Всі окупанти, які були на момент удару ЗСУ в приміщенні командного пункту, були знищені ‒ всього понад 40 осіб, у тому числі і офіцерів вищої командної ланки.

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