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ЗСУ відкинули сили окупантів на чотирьох напрямках – Генштаб

19 червня 2022, 08:53

Росіяни для виправдання руйнування цивільних об’єктів в Україні продовжують брехати про розташування військових підрозділів в школах, лікарнях і церквах.

украинские военные
ЗСУ відкинули сили окупантів на чотирьох напрямках/ Reuters, Генштаб ВСУ

Воїни ЗСУ успішно відбили штурм ворога поблизу села Тошківка, що за 15 кілометрів від Сєвєродонецька, і спроби штурму у напрямках Оріхове – Золоте і Первомайськ – Золоте.

Також бійці ЗСУ зупинили точним вогнем спробу противника просуватися у напрямку Врубівка – Миколаївка. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Російські загарбники намагалися провести розвідку боєм неподалік від Рубіжного. Також вони провели дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Черкаські Тишки.

Окупанти на низці напрямків вели обстріли по позиціях українських військових. Так, позиції бійців ЗСУ піддалися вогневому ураженню поблизу низки населених пунктів на Слов’янському, Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутськомунапрямках.

Окупанти не вели активних дій на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівськомуі Запорізькому напрямках, проте завдали ракетних ударів в районах населених пунктів Миролюбівка і Гродівка.

"З метою корегування вогню в районі Сєверодонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10". Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом", – йдеться у повідомленні.

Російські загарбники ведуть штурмові дії у напрямку Оріхове – Гірське, там тривають бойові дії.

Також окупанти намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка, вони за допомогою штурмових груп намагаються викрити вогневі позиції українських військових.

"На Волинському і Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь", – зазначають у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти зосередилися на тому, щоб утримати зайняті позиції. Вони вдарили з авіації по селах Тимофіївка і Цапівка. При цьому з РФ до російських підрозділів на цьому напрямку продовжується постачання озброєння, військової техніки і матеріальних засобів.

На Південнобузькому напрямку загарбники основні зусилля зосередили на утриманні раніше зайнятих позицій.

читайте такожВійна може тривати роками: постачання Україні зброї допоможе звільнити Донбас – СтолтенбергНа Миколаївському напрямку окупанти обстрілювали позиції українських військових у районі низки населених пунктів.

На Криворізькому напрямку загарбники обстрілювали з артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Червоний Яр і Кобзарці.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

"Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві вранці 19 червня були чутні вибухи. За попередньою інформацією, ППО знищило російську ракету над Вишгородом.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України може затягнутися на роки. Проте підтримка України іншими державами не повинна зупинятися.

Читайте також:

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