Знищується ціла армія РФ: Маломуж розповів про нову стратегію війни

Ворог продовжує наступальні операції тактичного рівня на тих ділянках фронту, які визначив для себе як пріоритетні.

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Ворог націлився на декільках важливих українських міст / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Втрата українськими силами контролю над Вугледаром дещо ускладнила ситуацію на фронті, однак не припинила боротьбу з двох сторін. Серед пріоритетних для ворога напрямків є зокрема Покровськ, Торецьк, Селидове та Часів Яр.

Про це під час часу на Главреді розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж. За його словами, ворог, окрім цього, постійно атакує ЗСУ у гарячих точках, от як на Харківщині, Куп'янському на Запорізькому напрямках.

При цьому Сили оборони України не просто "сидять в обороні", вони контратакують противника та змінюють тактику на маневрену війну, щоб нейтралізовувати противника на виступах нестандартними діями.

"Удари повинні завдаватися по виступах, або "кліщах", де противник намагається оточувати міста, удари з флангів та тилу. Сили спеціальних операцій повинні не в окопах працювати, а по тилах та флангах, щоб ворог не міг проводити такі операції, як по Вовчанську та Авдіївці: там противник заходив із флангів, оточував та знищував місто, після чого нам доводилося виходити звідти", - наголосив Маломуж.

Український генерал також підкреслив важливість ефективного знищення ворожої сили. Оскільки зараз ЗСУ ліквідовують близько по 1200 військовослужбовців РФ на день, так за два місяці знищується ціла армія. На руку Україні в цьому зіграла і Курська операція, яка відтягнула 55 тисяч окупантів.

Дивіться відео про те, які нові загрози можуть чекати ЗСУ на фронті:

"Зараз часто запитують – а що ж дала Курська операція. Вона відтягнула сили ворога, і росіяни не кинули ці війська на Покровськ, Часів Яр і Краматорськ, а угруповання такої чисельності дуже посилило б позиції ворога. Крім того, ворог був змушений відтягнути вогневі засоби, які стріляли по Сумщині, Харківщині та ін. До того ж ця операція стала ударом по військово-політичному престижу Путіна", - додав він.

Маломуж назвав також головний фактор у веденні війни зараз - це підготовка нової стратегії, що передбачає удари по територіях, окупованих ворогом. Україні потрібно завдавати ударів по слабких місцях РФ, щоб не увійти у затяжну фазу війни, яку нав'язує Кремль.

Хто такий Микола Маломуж? Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, українські військові попередили, що у районі міста Селидове армія країни-агресора Росії посилила штурми. Тепер ворог атакує українські сили із бронетехнікою, щоб просуватися далі.

Селидове / Інфографіка: Главред

Напередодні стало відомо, що окупанти не покидають і своїх намагань дістатися та просунутися до міста Куп’янськ у Харківській області. Все, що вони прагнуть - це помсти, адже пам’ятають, як у 2022 році їх звідти викинули українські воїни.

Аналітики DeepState раніше повідомляли, що Сили оборони України просунулися в районі села Липці Харківської області. При цьому російські окупанти мають успіхи біля чотирьох населених пунктів на Донбасі.

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