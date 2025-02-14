Кабмін заборонив направлення на ВЛК однієї категорії українців: нові правила

Дані про інвалідність вноситимуть до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів за запитом особи через електронний кабінет.

https://glavred.net/ukraine/kabmin-zapretil-napravlenie-na-vvk-odnoy-kategorii-ukraincev-novye-pravila-10639610.html Посилання скопійоване

Люди з інвалідністю більше не проходитимуть ВЛК / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Особи з інвалідністю не проходитимуть ВЛК

Дані про інвалідність вноситимуть до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів

Спрощено процедуру підтвердження інвалідності

Кабінет міністрів України ухвалив рішення заборонити направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію (ВЛК). Також спрощено процедуру підтвердження інвалідності. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з рішенням, дані про наявність у людини інвалідності тепер будуть автоматично включатися до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів за запитом особи через електронний кабінет призовника. Відомості про інвалідність будуть відображатися у військово-обліковому документі.

відео дня

"Встановлено заборону направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду", - написав Мельничук.

Крім того, спрощено процедуру підтвердження інвалідності. Тепер замість оригіналів документів можна подавати засвідчену копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років. Засвідчити копію може орган соцзахисту, заклад охорони здоров'я, орган Пенсійного фонду України або нотаріс.

Ступені придатності до військової служби / Інформатика: Главред

ВВК в Україні - останні новини

Нагадаємо, термін проходження ВЛК для обмежено придатних продовжили до 5 червня. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що повістки на ВЛК не видаються – військовозобов’язані мають самостійно звернутися до ТЦК або скористатися додатком "Резерв+".

Також територіальні центри комплектування не застосовуватимуть штрафи та не оголошуватимуть у розшук осіб, які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого, повідомила заступниця керівника ОП Ірина Верещук.

Як повідомляв Главред, заступниця керівника ОП Ірина Верещук заявила, що військово-лікарські комісії (ВЛК) невдовзі почнуть використовувати електронні черги, поки у тестовому режимі. Головна мета — скоротити черги та прискорити процес проходження комісій.

Читайте також:

Хто такий Тарас Мельничук? Тарас Мельничук - український державний службовець, правник, доктор філософії, постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України, керівник Секретаріату депутатської фракції Слуга народу у Верховній Раді України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред