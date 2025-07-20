'Гаряча' ніч в Росії: Москву та Підмосков’я атакували дрони, у росіян паніка

У всіх аеропортах Москви відправлення і приймання літаків зупинили.

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Вибухи в Росії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Цієї ночі дрони атакували Росію

Вибухи та звуки прольоту дронів чули у Москві, Підмосков’ї та Калузькій області

Росіяни скаржаться, що у деяких будинках вибило вікна

У ніч на 20 липня жителі Москви та Підмосков’я жалілись на атаку дронів. Зокрема, у Зеленограді й поселенні Голубе пролунали вибухи. Про це пишуть російські ЗМІ.

Так, у 15-му мікрорайоні Зеленограда, за словами очевидців, було чути гучні вибухи, безпілотники пролітали над самими дахами багатоповерхівок. У деяких будинках вибило вікна.

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Водночас, мешканці селища Голубе говорять, що під час потужних "хлопків" тремтіли стіни й вікна в оселях.

Варто зауважити, що мер Москви Сергій Собянін як завжди заявив, що ППО нібито знищила тринадцять ворожих безпілотників, які атакували російську столицю. За його словами, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Що цікаво, сильні звуки польоту дронів було зафіксовано також у Калузькій області. Там, як стверджують місцеві мешканці, працювала система протиповітряної оборони.

Про цілі або масштаби руйнувань наразі нічого не відомо. Однак, у Росії через атаку дронів змушені змінювати розклад авіарейсів. Відомо, що у всіх аеропортах Москви - Шереметьєво, Домодєдово, Внуково і Жуковському - відправлення і приймання літаків зупинили.

Дрони в Москві та Підмосков’ї - відео:

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, 19 липня керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко говорив, що у російських містах прогриміли потужні вибухи. Жорсткі вибухи росіяни почули в Підмосков'ї. На удари скаржилися в Дмитрові.

У ніч на 17 липня вибухи лунали у декількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів, які летіли нібито в бік Москви.

Водночас, також 17 липня, у Тульській області країни-агресорки Росії призупинив роботу хімічний завод "Щекіноазот" після атаки безпілотників.

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