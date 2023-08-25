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Помер відомий український актор

Олена Кюпелі
25 серпня 2023, 18:48 оновлено 25 серпня, 22:19
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Актор помер у досить молодому віці - 58 років.
Помер Юрій Потапенко
Помер Юрій Потапенко / Колаж Главред, фото скріншот , MK.ru

Стало відомо про смерть відомого українського актора - Юрія Потапенка.

За інформацією Молодого театру в Facebook, артисту було всього 58 років. "Ще два тижні тому в розмові Юрій поскаржився на біль у серці, а сьогодні його не стало. У це важко повірити, важко прийняти", - пишуть колеги актора.

Повідомляється, що Потапенко грав у Молодому театрі 32 роки. Зокрема, він зіграв у таких виставах, як "Гагарін і Барселона", "Зачарований", "Момент", "Осінній блюз", "Соломія", "Сватання на Гончарівці". Він також знімався в 56 кінопроектах, серед яких "Тарас Шевченко. Заповіт", "Кайдашева сім'я", "На лінії життя".

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"Глядачі цінували талант актора і вміння перевтілюватися в абсолютно різні образи, а колеги будуть пам'ятати Юрія як щирого друга, готового завжди прийти на допомогу у важкий момент", - повідомили в Молодому театрі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що італійський співак і композитор-пісняр Тото Кутуньо помер у Мілані в лікарні Святого Рафаеля.

Також стало відомо про трагедію в житті Сандри Буллок - голлівудська актриса втратила любов свого життя. Через рідкісну невиліковну хворобу помер фотограф Брайан Рендалл.

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