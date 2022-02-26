Укрзалізниця продовжує рух, авіапростір залишається закритий - Мінінфраструктури

Укрзалізниця продовжує рух/ Facebook/Ukrzaliznytsia

Пресслужба Міністерства інфраструктури України надала актуальну інформацію станом на 08:17 ранку суботи щодо роботи Укрзалізниці та ситуації в авіаційному просторі.

Укрзалізниця продовжує рух.

Київ: рейси на схід та захід відправляються з затримкою через зміни маршрутів та графіків руху безпечними шляхами, скасовано наразі лише швидкісний поїзд до Костянтинівки. Інтерсіті+ 705 та 715 прямуватимуть до Львова замість Перемишля і повертатимуться до Києва. Посадка на 715й триває.

Електрички на Вінницю та Хмельницький вирушатимуть з приміського вокзалу після 11:00.

Вінниця: евакуаційний дизель-поїзд ДПКр готується до відправки на Львів, рейс човниковий.

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Львів: рейси на Перемишль відправляються човниково один за одним, посадка в порядку живої черги.

Запоріжжя: евакуаційний рейс о 8:30.

Харків: пасажирські поїзди далекого сполучення відправляються за графіком, може бути затримка прибуття 141/142 (113/114) Бахмут-Львів. Додатково евакуаційні рейси об 11:00 та 13:00.

Актуальна інформація щодо курсування приміських поїздів:

Донецький напрямок:

- дизельпоїзди курсують до Венгерівки (перевіряється інформація про пошкодження колій).

- Електропоїзди курсують до Святогорська.

Північний напрямок:

- припинено рух до Злочева, Козачої Лопані, Ніжина та Бахмача.

Львівський напрямок:

- все курсує за графіком, крім приміського поїзда до Польщі через вихід з ладу рухомого складу.

Південь та ценр:

- Дніпро, Нікополь – рух приміських поїздів здійснюється в повному обсязі.

- Запоріжжя - скрізь, крім південного напрямку.

- Одеса - поїзди не курсують до Умані, також із затримкою їде експрес до Ізмаїла.

"Міністерство інфраструктури України ставить перед собою завдання: евакуація людей; постачання продуктів, медикаментів та усього необхідного для підтримки наших людей та Збройних Сил України; документування воєнних злочинів Росії і втрат для нашої інфраструктури. Працюємо у режимі 24/7", - зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Щодо авіапростору. У межах забезпечення безпеки цивільної авіації та згідно з вимогами Повітряного кодексу України повітряний простір України для цивільних користувачів повітряного простору залишається закритим. Надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України призупинено.

Як зазначають в Міністерстві, є гарні новини від європейських колег. Відповідно до вже виданих NOTAM Польща, Болгарія, Чехія закрили свій повітряний простір для здійснення польотів (в тому числі транзитних) через територію їхніх країн для авіакомпаній РФ.