'Маємо домовленість': Стефанішина зізналась, коли почнуться переговори України та ЄС

Україна має джентльменську домовленість серед абсолютної більшості країн ЄС про те, коли розпоснуться переговори про вступ до Євросоюзу.

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Стефанішина анонсувала старт переговорів про членство України в ЄС / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Україна має домовленіть з ЄС, за якою переговори про вступ почнуться у червні. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на "Київському Безпековому Форумі".

"Ми не бачили перепон, щоб у березні вже затвердити переговорну рамку. Це дало б юридичні підстави рухатися більш оперативно далі. Але стартують європейські вибори і ми маємо джентльменську домовленість серед абсолютної більшості країн ЄС, що і міжурядова конференція, і сама переговорна рамка будуть затверджені в червні", - зазначила Стефанішина.

За її словами, у четвер відбулось засідання Євроради. На засіданні міністри з європейських справ отримали інструкції про те, щоб встигнути розпочати переговори про вступ України до ЄС у червні.

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"Я достатньо спокійно себе почуваю. Президент не поділяє мого спокою, тому в такому емоційному балансі я впевнена, що матимемо рішення на червень", - додала вона.

Також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України наголосила, що у червні Україна та ЄС розпочнуть планування адаптації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу.

Вступ України до Європейського Союзу Відносини Україна-ЄС — це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство у ЄС, пише Вікіпедія. ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав. 24 лютого 2022 почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 14 грудня на саміті в Брюсселі лідери Європейського Союзу підтримали рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Також президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив, що переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися в березні 2024 року. Він наголосив, що це рішення є сильним політичним сигналом та важливим кроком для України та ЄС.

Як повідомляв Главред, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка щодо вступу України до ЄС "навряд чи буде готова" до початку виборів у Євросоюзі, які мають відбутися у червні. Але пізніше вона запевнила, що переговорну рамку для вступу України до ЄС нададуть у березні цього року.

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