Потужні снігопади, хуртовини та пориви до 30 м/с: Україну накрив сильний шторм

Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності через негоду. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

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Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 27 листопада буде сніжною та з дуже сильними поривами вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Майже у всіх областях пориви вітру будуть 25-30 м/с та хуртовини. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності. Більш-менш спокійно буде лише у західних, Житомирській, Вінницькій та Сумській областях.

Дуже сильний сніг буде у Київській, Кіровоградській та Полтавській областях. Там оголосили І рівень небезпечності. У Чернігівській, Сумській та Черкаській областях оголосили ІІ рівень небезпечності через сильний сніг із заметами.

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Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / фото: ventusky

Погода 27 листопада

В Україні 27 листопада буде хмарною. Синоптики прогнозують сильний сніг майже у всіх областях. Там очікуються снігові замети та хуртовини. У південно-східних областях буде мокрий сніг та ожеледиця. Вітер в цей день буде переважно північно-західний зі швидкістю 17-22 м/с, будуть сильні пориви вітру.

"Температура у західних областях вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу; у північних і центральних областях вночі та вдень 2-7° морозу; на решті території впродовж доби від 4° морозу до 2° тепла, в Криму 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -6

За даними meteoprog, 27 листопада Україну засипле снігом, будуть пориви та морози. Найнижча температура повітря буде на території Волинської області. Там температура повітря опуститься до -6...-2 градуса. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / фото: meteoprog

Погода 27 листопада у Києві

У Києві 27 листопада буде хмарно. Синоптики в цей прогнозують сильний сніг зі сніговими заметами, хуртовинами та ожеледицею на дорогах. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 17-22 м/с, очікуються пориви вітру до 25 м/с. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності через сильний вітер.

"Температура по області вночі та вдень 1-6° морозу; у Києві вночі та вдень 2-4° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

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