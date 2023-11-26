Потужні снігопади, хуртовини та пориви до 30 м/с: Україну накрив сильний шторм

Погода в Україні 27 листопада буде сніжною та з дуже сильними поривами вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Майже у всіх областях пориви вітру будуть 25-30 м/с та хуртовини. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності. Більш-менш спокійно буде лише у західних, Житомирській, Вінницькій та Сумській областях.
Дуже сильний сніг буде у Київській, Кіровоградській та Полтавській областях. Там оголосили І рівень небезпечності. У Чернігівській, Сумській та Черкаській областях оголосили ІІ рівень небезпечності через сильний сніг із заметами.
Погода 27 листопада
В Україні 27 листопада буде хмарною. Синоптики прогнозують сильний сніг майже у всіх областях. Там очікуються снігові замети та хуртовини. У південно-східних областях буде мокрий сніг та ожеледиця. Вітер в цей день буде переважно північно-західний зі швидкістю 17-22 м/с, будуть сильні пориви вітру.
"Температура у західних областях вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу; у північних і центральних областях вночі та вдень 2-7° морозу; на решті території впродовж доби від 4° морозу до 2° тепла, в Криму 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -6
За даними meteoprog, 27 листопада Україну засипле снігом, будуть пориви та морози. Найнижча температура повітря буде на території Волинської області. Там температура повітря опуститься до -6...-2 градуса. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+12 градусів.
Погода 27 листопада у Києві
У Києві 27 листопада буде хмарно. Синоптики в цей прогнозують сильний сніг зі сніговими заметами, хуртовинами та ожеледицею на дорогах. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 17-22 м/с, очікуються пориви вітру до 25 м/с. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності через сильний вітер.
"Температура по області вночі та вдень 1-6° морозу; у Києві вночі та вдень 2-4° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.
Якою може бути погода в Україні взимку
Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.
Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.
Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.
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