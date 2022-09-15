Пушилін причетний до вбивства захарченка і співпрацював із Україною - ЗМІ

Денис Пушилін та Олександр Захарченко / Колаж Фото УНІАН

Нинішній ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін нібито був агентом українських спецслужб чотири роки і особисто організовував вбивство свого попередника Олександра Захарченка. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на своє джерело ‒ колишнього працівника українських спецслужб.

За його словами, Пушилін був офіційним агентом України з 2014 по 2018 рік. Завербували його українські спецслужби ще на початку 2010-х.на початку вторгнення Росії 2014 року Пушиліна вже повноцінно використовували "втемну".

Потім, нібито коли російські бойовики під командуванням Гіркіна зазнали провалу в Слов'янську, Пушилін розчарувався в ідеях "русского міра" ‒ особливо коли зрозумів, що збагатитися йому по-крупному не вдасться. Тоді-то йому українські розвідники і запропонували офіційну співпрацю - з оплатою за потрібну інформацію і "обіцяли амністію" за всі його злочини.

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Зобов'язання про співпрацю Пушилін підписав 4 серпня 2014-го і взяв собі оперативний псевдонім "Мавродій".

Вже в якості агента спецслужб Пушилін кілька разів бачився зі своїм куратором в Донецьку –проводив його через блокпости.

"Робив він багато чого. У нього було багато довірених "депутатів" "ДНР", яких він використовував в темну. Збирав інформацію, якою вони володіли. Відзначав нам на картах штаби, місця дислокації підрозділів, розповідав про офіцерів, про всі свої зв'язки з ФСБ. Загалом, завдяки йому ми володіли досить повною інформацією про те, що відбувається в розташуванні ворога", – розповіло джерело журналістів.

Крім того, чинний ватажок квазіреспубліки нібито або особисто ліквідував попереднього ватажка "ДНР" Олександр Захарченко. Люди Пушиліна кілька місяців стежили за Захарченком, складали карту маршрутів, встановили, де і в який час він обідає і вечеряє.

Вибір припав на кафе "Сепар". Пушилін нібито особисто керував тим, куди і як встановлюють вибухівку його підлеглі, а незабаром після ліквідації ватажка бойовиків став одним з претендентів на пост ватажка "ДНР".

"Коли Захарченко відправився до Кобзона, з "республіки" втік Тимофєєв-Ташкент ["міністр фінансів "ДНР" - Главред]. Пушиліна почали просувати на посаду ватажка терористів. Тоді були якісь спецперевірки від росіян, він обірвав всі канали зв'язку з нами. Ліквідував безпосередніх виконавців вбивства. Коротше, став некерованим", - підкреслив колишній співробітник спецслужб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, тчо ватажок терористичної "донецької народної республіки" Денис Пушилін втік з Донбасу, побоюючись стрімкого наступу Збройних сил України.

Ставленик російських окупантів, найімовірніше, зараз вже знаходиться на території Росії.

До того в українській розвідці повідомили, що серед ватажків "ДНР" поширюються панічні настрої через те, що в псевдореспубліці не залишилося чоловіків, яких вдалося б мобілізувати. Переважна більшість людей призовного віку з псевдореспубліки вже відправили на війну.

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