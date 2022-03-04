РФ хоче висадити морський десант біля Затоки і Чорноморська / Фото ілюстративне, Reuters

Російська Федерація продовжує готувати висадку морського десанту в районі Затоки і Чорноморська на Одещині.

Окупанти готуються до цього під прикриттям загону кораблів вогневої підтримки, а також ракетної катерної ударної групи РФ. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

"Для придушення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відзначено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття постачали винищувачі Су-30СМ", – додали у Генштабі ЗСУ.

Крім цього, ворог вивів з баз у Чорному морі своє морське угруповання, яке має завдання уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники зосереджують основні сили на оточенні Києва і послабленні спротиву у заблокованих населених пунктах. Намагаючись виконати це завдання, військові РФ вичерпали основну частину оперативних резервів. Вони готуються перекинути додаткові сили і засоби з Південного та Східного військових округів.

Також раніше нардеп, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович висловив думку, що могло стати справжньою причиною вторгнення РФ в Україну. В'ятрович зазначає, що Путін так і не зміг придумати притомну причину для нападу на Україну, тому вже й не намагався розповісти про якісь "українські теракти" і в своєму зверненні назвав справжню причину атаки – незалежність України.

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