Український дзюдоїст врятував чотирьох побратимів ціною власного життя

Український дзюдоїст Владислав Шеїн загинув на фронті, врятувавши чотирьох побратимів ціною власного життя. У 21-річного героя залишилася наречена, батьки і 13-річний брат.
Про подвиг захисника України розповів портал "Янголи спорту ". Боєць з Дніпра загинув біля Сватового Луганської області під час виконання бойового завдання.
Владислав навчався на четвертому курсі факультету адвокатури Національного юридичного університету. Він був талановитим дзюдоїстом, займався цим видом спорту ще з 6 років. Неодноразово він здобував нагороди чемпіонатів Дніпропетровської області та всеукраїнських турнірів.
Після початку повномасштабної війни він не зміг стояти осторонь і пішов захищати рідну землю у складі одного з батальйонів тероборони. Разом із побратимами звільняв Балаклею, Шевченкове, Куп’янськ.
Під час короткої відпустки у жовтні боєць зробив пропозицію своїй дівчині, а вже за два дні вирушив воювати на передову.
У той трагічний день українські воїни тримали фланг біля Сватового. Окупанти пішли у наступ і прорвали лінію оборони. Владислав взяв вогонь на себе, щоб врятувати життя чотирьом своїм побратимам.
Через шквальні обстріли окупантів тіло загиблого героя три дні не могли забрати з поля бою. Поховали захисника України на Алеї слави у його рідному Дніпрі.
Раніше повідомлялося, що у місті Бахмуті на Донеччині загинув 33-річний американський волонтер Піт Рід. Про це повідомляється на сторінці міжнародної медичної неурядової організації Global Response Medicine.
Нагадаємо, у кривавій боротьбі з російськими загарбниками 19 січня загинув майстер спорту з бодібілдингу Дмитро Підопригора. Смерть знайшла захисника у Білогорівці Луганської області.
Читайте також:
- У Зеленского рассказали Западу, что ждет мир в случае победы агрессора России в войне
- Новое наступление армии РФ: под угрозой два региона и два крупных города – эксперт
- "Даже до Житомирской трассы не дойдут": Украине будет выгодно, если РФ атакует с севера – военный