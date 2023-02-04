Український дзюдоїст врятував чотирьох побратимів ціною власного життя

21-річний герой прийняв вогонь на себе, щоб прикрити інших бійців, коли окупанти прорвалися біля Сватового.

Український дзюдоїст Владислав Шеїн врятував життя чотирьох побратимів ціною власного/ "Ангелы спорта", ua.depositphotos.com

Український дзюдоїст Владислав Шеїн загинув на фронті, врятувавши чотирьох побратимів ціною власного життя. У 21-річного героя залишилася наречена, батьки і 13-річний брат.

Про подвиг захисника України розповів портал "Янголи спорту ". Боєць з Дніпра загинув біля Сватового Луганської області під час виконання бойового завдання.

Владислав навчався на четвертому курсі факультету адвокатури Національного юридичного університету. Він був талановитим дзюдоїстом, займався цим видом спорту ще з 6 років. Неодноразово він здобував нагороди чемпіонатів Дніпропетровської області та всеукраїнських турнірів.

Після початку повномасштабної війни він не зміг стояти осторонь і пішов захищати рідну землю у складі одного з батальйонів тероборони. Разом із побратимами звільняв Балаклею, Шевченкове, Куп’янськ.

Під час короткої відпустки у жовтні боєць зробив пропозицію своїй дівчині, а вже за два дні вирушив воювати на передову.

У той трагічний день українські воїни тримали фланг біля Сватового. Окупанти пішли у наступ і прорвали лінію оборони. Владислав взяв вогонь на себе, щоб врятувати життя чотирьом своїм побратимам.

Через шквальні обстріли окупантів тіло загиблого героя три дні не могли забрати з поля бою. Поховали захисника України на Алеї слави у його рідному Дніпрі.

Раніше повідомлялося, що у місті Бахмуті на Донеччині загинув 33-річний американський волонтер Піт Рід. Про це повідомляється на сторінці міжнародної медичної неурядової організації Global Response Medicine.

Нагадаємо, у кривавій боротьбі з російськими загарбниками 19 січня загинув майстер спорту з бодібілдингу Дмитро Підопригора. Смерть знайшла захисника у Білогорівці Луганської області.

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