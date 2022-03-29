"Покришили" ворога в повітрі: під Ізюмом збили винищувач-бомбардувальник і дрон РФ

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У небі над Харківською областю в районі міста Ізюм збиті ворожий винищувач-бомбардувальник і безпілотний літальний апарат.

Про ліквідацію літака і дрона окупантів в районі Ізюма йдеться в повідомленні в Facebook Повітряного командування Схід.

"І знову район Ізюма, який притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. Завдяки нашій ППО, 29 березня: мінус один БПЛА і мінус один "всепогодний" винищувач-бомбардувальник", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Ізюмському напрямку протиповітряна оборона ЗСУ знищила черговий Су-34 російських загарбників.

"Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один з новітніх літаків ворожої армії", - йдеться в повідомленні.

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