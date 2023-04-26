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Українські прикордонники вигадали новий спосіб глузувати з білоруських колег

Альона Вороніна
26 квітня 2023, 10:53 оновлено 26 квітня, 11:06
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На Житомирській та Рівненській ділянках кордону голосно вмикають сигнал повітряної тривоги, щоб білоруські прикордонники "не розслаблялися".
Украинские пограничники
Українські прикордонники оригінальним способом кепкують з білоруських колег/ ДПСУ, УНІАН

Українські прикордонники знову підсміюються з білоруських колег. Цього разу вони вигадали новий спосіб кепкування – дуже голосно вмикають на кордоні сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомили у ДПСУ із посиланням на відео, оприлюднене білоруським опозиційним виданням "Белсат". Зазначається, що такі сигнали тривоги лунають на Житомирській та Рівненській ділянках.

"Такі заходи спрямовані на те, щоб сусіди, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, все ж таки розуміли, що якщо тривога лунає кілька разів вдень і вночі – це жахливо", – кажуть українські прикордонники.

відео дня

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники встановили на дереві біля кордону з РБ манекен у формі російської окупаційної армії та назвали його "Валера". Також вони встановили на кордоні синьо-жовтий і білоруський національний біло-червоно-білий прапори.

Украинские пограничники
Українські прикордонники оригінальним способом кепкують з білоруських колег/ скрін

Дивіться відео про те, як українські прикордонники намагаються показати білоруським колегам, що постійно слухати сирену – це страшно:

Роль Білорусі у війні проти України

Раніше повідомлялося, що держава-окупант Росія зібралася розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі біля кордонів країн НАТО. До 1 липня на території РБ буде підготовлено відповідне сховище. Переміщати туди тактичну ядерну зброю знадобилося, мовляв, "для забезпечення безпеки Союзної держави". Про це заявив російський посол у Білорусі Борис Гризлов.

Після цього міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, нібито РФ передала Білорусі оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-М", який може завдавати ударів не лише звичайними ракетами, а й ядерною зброєю.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що країна-окупант РФ здійснює спроби використати ядерні загрози для того, щоб стримати військову допомогу Україні перед контрнаступом ЗСУ. Розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі не вплине на хід війни, а заяви Шойгу щодо передачі Мінську авіації та Іскандерів є частиною інформаційної операції.

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