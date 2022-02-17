Українська пенсіонерка 3 місяці ходила зі зламаним хребтом, не знаючи про це - відео

Жінка зламала спину, впавши з драбини/ Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

На Львівщині медики прооперували 67-річну жінку, яка 3 місяці проходила зі зламаним хребтом і не здогадувалася про таку складну травму.

Жінка травмувалася, коли впала з драбини, розповідають у першому територіальному медичному об'єднанні міста Львова у Facebook.

У пенсіонерки минулої осені загинув син, який перебував за кордоном. Щоб поховати його, жінка подолала 2 тисячі кілометрів, добираючись до місця, де він жив. Коли прибирала в оселі покійного, не втрималася на драбині, впала і сильно вдарила спину. Проте місцеві лікарі під час огляду виявили лише сильний забій і не побачили перелому.

"Майже місяць вбита горем мати ледь підводилася з ліжка. Далі, напившись знеболювальних, сіла в автобус додому. Зі зламаним хребтом вона сидячи проїхала три доби. Вдома нестерпний дискомфорт у попереку та ногах не давав ані спати, ані вставати із ліжка", – розповідають в установі.

Людмила вдома пересувалася по квартирі лише з паличкою, і це їй давалося нелегко. На повторний огляд вже до українських медиків жінка не йшла, аж поки її чоловіку не увірвався терпець – він вмовив дружину звернутися за медичною допомогою.

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Складне хірургічне втручання провели нейрохірурги одразу двох лікарень. Ускладнювало операцію ще й те, що у пенсіонерки виявили остеопороз, тобто крихкість кісток. Через це лікарям було важко встановлювати металоконструкцію для підтримки хребта.

"Уже за два дні жінка змогла встати, а сьогодні виписується з лікарні. Хоча жінці ще не можна сидіти й попереду в неї три місяці реабілітації, спина більше не болить. І головне – вона уже точно зможе ходити", – зазначили медики.

Раніше повідомлялося, що українські лікарі врятували здоров'я 11-річному хлопчику, провівши дуже складну операцію. У хлопчика деформувалася і могла переламатися шия – деформація почалася після видалення чотири роки тому величезної пухлини у шиї.

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