Українська пенсіонерка 3 місяці ходила зі зламаним хребтом, не знаючи про це - відео

Жінці зробили складну операцію. Якби вона і далі не зверталася до медиків, ризикувала б назавжди лишитися в інвалідному кріслі.
На Львівщині медики прооперували 67-річну жінку, яка 3 місяці проходила зі зламаним хребтом і не здогадувалася про таку складну травму.
Жінка травмувалася, коли впала з драбини, розповідають у першому територіальному медичному об'єднанні міста Львова у Facebook.
У пенсіонерки минулої осені загинув син, який перебував за кордоном. Щоб поховати його, жінка подолала 2 тисячі кілометрів, добираючись до місця, де він жив. Коли прибирала в оселі покійного, не втрималася на драбині, впала і сильно вдарила спину. Проте місцеві лікарі під час огляду виявили лише сильний забій і не побачили перелому.
"Майже місяць вбита горем мати ледь підводилася з ліжка. Далі, напившись знеболювальних, сіла в автобус додому. Зі зламаним хребтом вона сидячи проїхала три доби. Вдома нестерпний дискомфорт у попереку та ногах не давав ані спати, ані вставати із ліжка", – розповідають в установі.
Людмила вдома пересувалася по квартирі лише з паличкою, і це їй давалося нелегко. На повторний огляд вже до українських медиків жінка не йшла, аж поки її чоловіку не увірвався терпець – він вмовив дружину звернутися за медичною допомогою.
читайте такожУкраїнським пенсіонерам світять надбавки: кому і коли чекати на доплатиЛікарі Першого медичного об'єднання Львова виявили перелом і рекомендували зробити негайну операцію, адже будь-який необережний рух міг назавжди прикувати жінку до інвалідного візка.
"Уже за два дні жінка змогла встати, а сьогодні виписується з лікарні. Хоча жінці ще не можна сидіти й попереду в неї три місяці реабілітації, спина більше не болить. І головне – вона уже точно зможе ходити", – зазначили медики.
Раніше повідомлялося, що українські лікарі врятували здоров'я 11-річному хлопчику, провівши дуже складну операцію. У хлопчика деформувалася і могла переламатися шия – деформація почалася після видалення чотири роки тому величезної пухлини у шиї.
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