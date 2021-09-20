Українкам світить надбавка до пенсій: названі сума і терміни

Українським пенсіонеркам світять додаткові виплати / УНІАН

В Україні при виході на пенсійне забезпечення жінкам нараховуватимуть надбавки до виплат.

Про це заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, коментуючи розгляд відповідних параметрів при розробці бюджету-2022, повідомляє Пенсійний кур'єр.

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Додаткові виплати стосуються жінок у віці 60 років. Вони здійснюватимуться з наступного року. Розмір підвищених виплат складе 9%.

Міністр соцполітики пояснила, що підвищення збереже співвідношення в розмірах пенсій жінок при однаковій тривалості страхового стажу і заробітку в 2022 році, який є перехідним роком завершення підвищення пенсійного віку жінкам.

Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

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Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

5 лютого Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.