Українка купила у відомому магазині коробку з гайками замість нового iPhone

Жінка купила гайки замість айфона / facebook.com/vika.shapkina

Українка Вікторія Шапкіна розповіла, що в мережі "Фокстрот" їй замість iPhone продали коробку з гайками. Про інцидент вона розповіла в соцмережах.

Жінка замовила смартфон онлайн в кредит і приїхала по нього в магазин в торговому центрі Dream Town в Києві. Продавці оформили товар, однак на прохання переставити в апарат SIM-карту відповіли відмовою, написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Вікторія зазначила, що поспішала, тому не стала наполягати, а також не стала перевіряти комплектацію, тому що коробка нібито була упакована.

Дуже поспішала, перевірити не встигла

"Увечері у мене був поїзд до Одеси і купа справ, які потрібно було зробити скоріше. Я попросила переставити стару сім-карту в новий телефон, на що мені відмовили. Не запропонували включити телефон і перевірити його справність, як це роблять в нормальних магазинах. І до того ж, я поспішала... дуже... Коли я відкрила коробку, там були гайки, загорнуті в поліетилен... я не розуміла, що сталося і намагалася знайти телефон в коробці, але вона була порожня...", - написала жінка.

Сказали, що винна сама

Після побаченого вона звернула на гарячу лінію і розповіла про інцидент.

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"Наступного дня я була біля магазину ще до відкриття. Ніхто з персоналу не знав про випадок. Мені сказали, що я винна, що не включила телефон в магазині. Що потрібно писати заяву і чекати. Я написала. Здається, хтось із працівників "Фокстрот" (по телефону або в магазині) говорив, що протягом 8 годин рішення буде, але пройшло вже більше, але нічого конкретного не сталося. Багато вибачень, але що мені з ними зробити? Я їх не обміняю на 24К грн", - написала жінка.

"Фокстрот" відповів

У коментарях під її постом "Фокстрот" вибачився перед жінкою за цей інцидент. Ситуація, що склалася, як відзначили в мережі магазинів, для них така ж неприємна несподіванка, як і для клієнта. Тому для її вирішення потрібно було провести поглиблене розслідування, яке зайняло трохи більше часу.

читайте такожНа крок ближче до дешевих айфонів: служба підтримки Apple заговорила українськоюПізніше жінка написала, що новий телефон їй все-таки видадуть.

"Магазин сказав, що вони стали жертвою шахраїв, мені видадуть новий телефон, а всередині проводять слідчі роботи", - написала Вікторія.

Раніше ми повідомляли, що житель Києва позбувся посилки, вартістю 180 тисяч гривень через неуважність працівників "Нової Пошти". Як розповів чоловік, в його посилці була одна тонна волоських горіхів.