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Менше ніж туркам і бразильцям: скільки потрібно працювати українцеві, щоби купити iPhone 13

17 сентября 2021, 10:23

Експерти підрахували, що швидше за всіх на iPhone 13 Pro зароблять гроші жителі Швейцарії, а ось громадянам України доведеться попрацювати аж два місяці.

iPhone 13
iPhone 13 коштуватиме від 28 до понад 40 тисяч гривень залежно від моделі / Фото Reuters

Увечері 14 вересня відбулася традиційна осіння презентація від компанії Apple, на якій було представлено довгоочікувані новинки для всіх любителів "яблучних" ґаджетів - серія смартфонів iPhone 13, iPad, iPad mini і Apple Watch Series 7. Продажі iPhone 13 стартують в Україні впродовж найближчого місяця, а ціна на смартфон стартуватиме від 28 тисяч гривень за iPhone 13 mini та від 40 тисяч грн - за iPhone 13 Pro.

Середньостатистичному українцю доведеться відпрацювати для придбання ґаджета приблизно 56 днів і при цьому не витрачати гроші ні на що інше – це якщо враховувати середню зарплату, яка, за даними Держстату за липень, становила 14 345 грн, повідомляє Picodi.

Для порівняння, в США громадянин може дозволити собі такий iPhone, відпрацювавши лише 5,9 дня, австралієць і люксембуржець – 6,4 дня. А ось швидше за всіх на iPhone 13 Pro зароблять гроші жителі Швейцарії - на це їм буде потрібно лише 4,4 дня.

Найдовше на iPhone 13 Pro доведеться працювати громадянам Туреччини – ґаджет турки зможуть придбати через 92,5 дня роботи. Жителі Філіппін і Бразилії повинні відпрацювати 90,2 і 79,2 дня відповідно.

У Данії для покупки смартфона потрібно всього 6,9 трудоднів, в Норвегії – 7,2, в Сінгапурі – 7,6. Жителям Канади потрібно відпрацювати рівно 8 днів.

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До слова "яблучні скептики" щосили жартують над новою лінійкою ґаджетів від компанії Apple. Зокрема, вони висміюють візуально малопомітні відмінності між 13-тою та 12-тою моделями айфона.

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twitter.com/ramblerru

Також об'єктом чорного гумору стали й ціни на iPhone 13, мовляв, доведеться продати органи, щоби придбати ґаджет.

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Зазначимо, ціни на 13-й айфон в Україні імовірно будуть починатися від 28 тис. грн. Найдешевший варіант - iPhone 13 mini з дисплеєм 5.4. При цьому iPhone 13 з дисплеєм 6.1 дюйма обійдеться в суму від 30 тис. гривень, iPhone 13 Pro з дисплеєм 6.1 дюйма – від 40 тис. грн, iPhone 13 Pro Max з дисплеєм 6.7 дюйма – від 44 тис грн.

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