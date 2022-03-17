Українець "поховав" дружину, щоб втекти від військової служби / facebook.com/DPSUkraine

На Закарпатті прикордонники Чопського загону викрили 37-річного киянина, який намагався виїхати за межі України обманним шляхом.

Чоловік разом з двома дітьми прямував через пункт пропуску "Малий Березний, повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

"Під час перевірки документів він заявив, що самостійно виховує двох синів у зв'язку зі смертю дружини. На контроль разом з іншими документами він представив свідоцтво про смерть, видане на початку березня цього року. Перевіряючи документи, у інспектора виникли сумніви щодо дійсності свідоцтва про смерть. Бланк свідоцтва та печатка не відповідали встановленому зразку", - йдеться в повідомленні.

В ході поглибленої перевірки факт підробки документа був підтверджений.

читайте такожЗеленський оголосив про призов резервістів в особливий період: звернення президента"Чоловікові відмовили в перетині кордону. З пункту пропуску йому довелося вибути у супроводі слідчого Нацполіції. У діях чоловіка є ознаки правопорушення ст. 358 ККУ "підробка документів, печаток, штампів і бланків, їх збут, використання підроблених документів", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Раніше повідомлялося, що чоловік призовного віку заліз у бебі-бокс, щоб у коробці виїхати з України за кордон, але його виявили прикордонники.

Повідомляється, що інцидент стався на кордоні з Молдовою. Саме там, у пункті пропуску Росошани, прикордонники Чернівецького загону звернули увагу на автомобіль Renault, в якому їхала жінка з двома своїми дітьми.

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